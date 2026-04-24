Tako zelo sta si podobna resnični in filmski brat Bronje Žakelj

Zgodba filma Belo se pere na devetdeset, ki je bralce ganila že ob izidu istoimenskega romana, je z iskrenostjo in močnim čustvenim nabojem prepričala občinstvo vseh generacij. Sprva že v kinematografih, pozneje pa tudi pri nas na POP TV in na VOYO. Biografija, ki temelji na življenju Bronje Žakelj, se dotika družinskih vezi, izgube, odraščanja in spominov, zato je bila ustvarjalna ekipa pri prenosu na filmsko platno še posebej pozorna na pristnost likov.

Prav eden izmed najbolj ganljivih trenutkov za avtorico uspešnice je bil tisti, ki se je zgodil že pred začetkom snemanja, ko je prvič zagledala igralca Žigo Šorlija, ki je v filmu upodobil njenega brata Roka. Njegova presenetljiva podobnost z njenim sorojencem jo je globoko pretresla. "Osupljivo, boleče mu je podoben. Ko sem ga prvič videla, sploh ne vem, kaj sva govorila, kaj me je spraševal, ker sem stala pred njim kot vkopana. Ker se mi je zdelo, kot da gledam reinkarnacijo svojega brata," nam je zaupala Bronja Žakelj. Fotografiji, na katerih je videti, kako sta si podobna, je objavila na družbenem omrežju in svojim sledilcem prav tako zaupala, da jo je igralčev videz presunil.