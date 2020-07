Talenti v belem tudi o koronavirusu: zdravniki so se ob pripovedovanju tresli

Ker je novi koronavirus po uradnih podatkih zahteval že več kot 300 tisoč človeških življenj po vsem svetu, so se producenti serije Talenti v belem (Grey's Anatomy) odločili, da bodo del naslednje, sedemnajste sezone posvetili zgodbam zdravstvenih delavcev, ki se v prvih bojnih vrstah borijo s to nalezljivo boleznijo, piše BuzzFeed.

"Ne moremo se hvaliti, da smo ena najdaljših zdravniških serij, ne da bi pokazali, kaj se trenutno dogaja okoli nas," je povedala 46-letna izvršna producentka serije Krista Vernoff.

"Pred vsako sezono se scenaristi sestanejo s pravimi zdravniki in se z njimi pogovorijo o svojih izkušnjah med delom, ki pogosto vključuje veliko bizarnih in smešnih dogodkov. Toda letošnja srečanja so bila videti bolj kot nekakšna terapija, saj nam je več zdravstvenih delavcev podrobno opisalo svoje lastne izkušnje v boju proti pandemiji koronavirusa," je pojasnila.

"Mnogi zdravniki so se z nami najprej pogovorili o svojih izkušnjah. Nekateri so se dobesedno tresli, ko so pripovedovali, kaj so preživeli, in poskušali pri tem zadrževati solze. Bledi in izčrpani so nam govorili o boju proti koronavirusu, kot da bi govorili o vojni – vojni, za katero niso bili niti usposobljeni niti pripravljeni," je dejala Krista.

Čeprav podrobnosti o tem, kako se bodo priljubljeni liki serije Talenti v belem spopadli s pandemijo, še niso znane, je Krista razkrila, da bo doktor Owen Hunt bil zelo aktiven in koristen.

Kljub temu, da se snemanje sedemnajste sezone nadaljevanke še ni začelo, scenaristi razmišljajo, kako resnično stanje pandemije prenesti v bolnišnico Grey Sloan, obenem pa želijo ohraniti humor in kanček romantike, po kateri je serija znana.

Krista pravi, da že z nestrpnostjo pričakuje nadaljevanja snemanja serije z najljubšimi liki, kot sta dr. Meredith Grey in Miranda Bailey ter ostala zdravniška ekipa iz bolnišnice Grey Sloan, ki bodo gledalcem prihodnjo sezono prinesli nove zanimive zgodbe.