Talenti v belem v svojo 19. sezono, v ekipi tudi Ellen Pompeo

Serija, ki je priljubljena povsod po svetu, gledalci so jo lahko spremljali tudi na Kanalu A, s svojimi bolnišničnimi zgodbami ostaja sveža in zanimiva. Kot kaže, se kreacije ustvarjalke Shonde Rhimes občinstvo nikakor ne more naveličati. ''V Shondo, Kristo Vernoff (scenaristka, op. a.) in Ellen Pompeo ter celotno ekipo močno verjamemo. Kreativna ekipa bo ponudila nove, še nikoli povedane zgodbe, ki se bodo opirale na moderno medicino, se dotikale zgodb, ki oblikujejo svet okrog nas in tako še mnoga leta globoko odmevale med zvestim občinstvom,'' so povedali s televizijske mreže.