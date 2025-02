Tamara po tem, ko je Milošu rekla, da bi padla nanj: Ni to, da sem se zagrela zanj

V šov Sanjski moški Hrvaške je kot novinka vstopila četrta Slovenka, Tamara Talundžić, ki jo sicer poznamo iz zadnjih dveh sezon Kmetije. Vstopila je še z dvema drugima dekletoma in kot je povedala sama, je takoj opazila postavnega Miloša, Šime pa je preprosto ni privlačil. Le po nekaj dneh je Tamara šov zapustila, saj je ostala brez vrtnic in je zdaj o izkušnji kratko spregovorila za naš portal.

Več kot očitno je bilo, da je bil Tamari Talundžić že na prvi pogled sanjski Miloš zelo všeč, kar mu je med pogovorom na klopi, kjer sta ostala sama, dala tudi jasno vedeti. "Pri meni je tako. Če se v nekoga zagledam, je to to. Težko posvečam pozornost dvema moškima. Zato sem bila v šoku, ko sem prišla sem. To je Sanjski moški in naenkrat sta tu dva. Nisem se prišla ukvarjat z dvema. Upam, da nisem užalila Šimeta. "Želim, da je moški moški. Tvoj videz je popoln. Takoj bi padla nate. Želim, da je moški moški, da mi da vedeti, kam sodim. Želim prevlado in tudi seks mi je pomemben."

Tamara Talundžić FOTO: VOYO icon-expand

Zdaj, ko je šov zapustila, smo ji postavili nekaj vprašanj, med drugim tudi to, da se zdi, da se je zelo hitro zagrela za Miloša. "Pa ne bi rekla, da sem se zelo zagrela za Miloša, rekla sem, da je simpatičen, to pa je tudi vse," je kratko odgovorila Tamara in dodala, da Šime preprosto ni njen tip moškega, zato mu je dala jasno vedeti, da se bo borila zgolj za Miloša. Pravi, da je treba biti že od samega začeta zelo iskren ter da je prav zato bila brez dlake na jeziku med pogovorom z Milošem.