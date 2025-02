Tamara sanjskemu Milošu: Čudovit si, padla bi nate

Tamaro je na zadnji koktejl zabavi Miloš povabil na samo, da bi se malo spoznala in pogovorila, verjetno pa ni pričakoval, da bo plavolasa Slovenka tako iskrena in brez dlake na jeziku: "Želel sem dati Tamari priložnost, da se spoznava. Nisem se uspel pogovoriti z njo, odkar je prišla. Hotel sem videti, s čim se ukvarja, kakšna punca je, kako razmišlja. Izvedeti kaj več o njenem življenju."

Tamara mu je povedala, da je zelo resna punca, da je imela le eno zvezo, ki je trajala 10 let, zdaj pa je že štiri leta samska, in k temu pristavila: "Pri meni je tako. Če se v nekoga zagledam, je to to. Težko posvečam pozornost dvema moškima. Zato sem bila v šoku, ko sem prišla sem. To je Sanjski moški in naenkrat sta tu dva. Nisem se prišla ukvarjat z dvema. Upam, da nisem užalila Šimeta."

In zdi se, da Miloš kar ni in ni prišel do besede, Tamara se je odločila, da bo povedala vse, kar ji leži na duši, in je v skoraj isti sapi nadaljevala: "Na prvi pogled si zame čudovit. Nočem zapravljati energije." Miloš jo je razumel, da se je odločila, da se bo osredotočila le na enega Sanjskega moškega, a je dodal, da si tudi Šime zasluži svojo priložnost.