Tamara Talundžić zavrnila Šimetovo vrtnico: Nič nisem začutila

Snemanje se je odvijalo na prelepem Rodosu , kar je bila za Tamaro povsem nova izkušnja: "To je nekaj čisto drugačnega kot Kmetija – vse je bolj sproščeno, manj je snemanja in predvsem ... Ogromno hrane! (smeh)"

In kaj pravi za Miloša? Pravi, da je simpatičen, a da se ji je zdel malce preveč miren in sramežljiv.

Kakšen pa je njen sanjski moški?

Tamara ima glede partnerja jasna pričakovanja: "Mora biti visok, temen in imeti brado! Karakterno pa močan – moški mora imeti karakter!" Bo morda prav Sanjski moški Hrvaške prinesel presenečenje in bo Tamara vseeno našla ljubezen? To bomo izvedeli v prihajajočih epizodah!