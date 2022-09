Tanja Postružnik Koren in Matjaž Javšnik: Hočeva biti ambasadorja naše dežele

Oddaja Zelena dežela bo sledila letnim časom, trenutnemu stanju v naravi in opravilom, ki v tem obdobju zaznamujejo dogajanje. To, kar bosta predstavljala v oddaji, ju tudi zasebno zares zanima, in oba sta človeka, ki znata naravi prisluhniti in se od nje učiti. Nabiranje gob, zelišč in kuhanje marmelade je na primer samo nekaj Tanjinih ljubih aktivnosti, s katerimi gostoljubno okuži skoraj vsakogar, ki prestopi prag njene hiše. Po novem z Matjažem sestankujeta kar na njenem velikem vrtu, na katerem stoji tudi pisan čebelnjak. Oba se zavedata pomena trajnosti, zato reciklirata, ločujeta odpadke, ne uporabljata preveč plastike ...

"Pravijo, da so najbolj čisti ljudje tisti, ki so umazani od zemlje. To, da se je treba vrniti h koreninam in je treba naravo spoštovati, naju je spodbudilo k temu, da hočeva biti ambasadorja naše dežele," sta za 24ur.com povedala voditelja Tanja Postružnik Koren in Matjaž Javšnik.

"Jaz se rad se družim, Tanja pa je rada v naravi v družbi živali in ljudi, ki so v svojih dejanjih blazno posebni in enkratni. Zato porazdelitev vlog med nama ni bila težka. Jaz sem prevzel ta nek družaben del in kulinariko, ker se vidi, da moram malo nadoknaditi (smeh). Tanja pa vse tiste stvari, pri katerih potrebuješ intelekt in instinkt," je povedal Matjaž, Tanja pa je dodala: "Res hočeva biti svetovalna. Hočeva povedati kaj koristnega, praktičnega. Treba se je zavedati, da kar bomo naredili zdaj, v nekaj letih, bo trajno ostalo še za naše zanamce."

