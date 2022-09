Tara Zupančič o kuhanju: Srečo imam, da fant rad kuha

"Sem bolj priložnostna kuharica, nikoli nisem kuhanja jemala s strastjo. Edino, kar sem, sem teti pomagala delati sladice, to mi je bilo všeč. Zdaj pa imam srečo, ker imam fanta, da, in rad kuha," je za 24ur.com povedala Tara in dodala, da ni izbirčna, da zelo rada je, če pa se mora odločiti za jed, ki ji je najljubša, bi to bila pica. Od prekmurskih specialitet pa so jo osvojili dödoli: "Zelo so mi všeč, ker imam zelo rada krompir, to pa je krompir in moka."

Sicer pa Prekmurje Tara opiše kot zelo tradicionalno regijo: "Radi kuhajo domačo, pristno hrano po receptih babic in mam. Zelo radi uporabljajo lokalne sestavine, kar predstavlja Prekmurje v pravi luči. Radi imajo močno hrano, ampak zato je hrana toliko boljša."

Kuhinjo na kolesih s Taro Zupančič lahko na POP TV spremljate vsako soboto ob 17:15.