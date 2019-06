Tara je nazaj po letu in pol: 'Veselim se vrnitve z malce treme in pozitivnega adrenalina'

Tara Zupančič se po letu in pol vrača v vlogo voditeljice rubrike POP IN.

Kaj ti je bliže, glamurozni šovi, lepotni izbori ali novinarsko-voditeljska funkcija?

Trenutno mi je najbližje šov Zvezde Plešejo, saj sem še rahlo pod njegovim vtisom pa tudi to je bilo nekaj, kar sem si vedno želela početi in kjer sem se tudi zelo našla.

V bistvu dobro znajdeš v vseh vlogah, tudi recimo, fatalke leta ali fotomodela za dobrodelne namene ...

He-he, hvala lepa. Je pač tako, da me je vedno zanimalo več stvari in že od nekdaj se nisem morala odločiti samo za eno dejavnost. No, to še vedno traja.

Nazadnje smo te gledali v Zvezde plešejo, kamere torej nisi pogrešala, kaj pa pokrivanje, kukanje v svet šovbiznisa in družabne scene, se da to dvoje primerjati?

Kamera je ključna pri obeh "poslih" pa naj bo to info-zabaven program ali plesni šov. Pravtako, kot vodenje, torej voditeljska vloga, zaradi katere tudi počnem vse to. Zvezde Plešejo je šov, kjer priprave potekajo cel teden in se na koncu vse skupaj skoncentrira v dve uri čustev, plesa, blišča in adrenalina. POP IN pa je drugačen, delo je na dnevni bazi, del informativnega programa, vsak dan druga vsebina, vse skupaj zapakirano v pet minutk. Oboje pa je luštno, bom pa videla, kako hitro se bom spet počutila domače v studiu 24UR.