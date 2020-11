Tarantino bo po filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu napisal roman

Roman z zgodbo o igralcu in njegovem dvojniku v neizprosni filmski industriji leta 1969 v Los Angelesu, ki med drugim spregovori tudi o igralki in ženi režiserjaRomana Polanskega Sharon Tate, ki so jo nosečo umorili pripadniki ameriškega Mansonovega kulta, bo predvidoma izšel junija prihodnje leto. Kot napovedujejo v založbi, bo "obenem izvrsten, smešen in brutalen".

Kot je poudaril Tarantino, so bile knjižne adaptacije filmskih zgodb njegovo prvo odraslo branje, nad njimi pa je navdušen še danes.

Druga Tarantinova knjiga Cinema Speculation bo povsem drugačne zvrsti. Prek esejev, filmskih kritik in avtorjevih razmišljanj bo ponudila vpogled v filme, ki so nastajali v 70. letih minulega stoletja, še piše Guardian.