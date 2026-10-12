Tarantino se podaja v gledališče: Glavno vlogo zaupal slavnemu 'Boratu'

Quentin Tarantino se podaja novemu kariernemu podvigu naproti. Legendarni režiser kultnih filmov, kot so Šund, Stekli psi in Neslavne barabe, bo zakorakal v svet gledališča. Premiera predstave, naslovljene The Popinjay Cavalier, bo marca 2027 v gledališču Phoenix v londonskem West Endu, Tarantino pa je dejal, da želi na odrske deske prinesti odlično predstavo za gledalce.

Tarantino (levo), Baron Cohen (desno) FOTO: Profimedia

"Ko pokliče najboljši režiser na svetu, ne postavljaš vprašanj. Presenečen sem, da bova skupaj debitirala v West Endu. Prisilil sem ga, da mi obljubi, da ne bo nežen," je o klicu za vlogo hudomušno povedal Baron Cohen. Igra se odvija v Evropi v tridesetih letih 19. stoletja in je opisana kot "razuzdana komedija prevare in preobleke", ki jo navdihujejo veliki pustolovski epopeji gledališča in filma. Navdih črpa iz klasičnega hollywoodskega žanra pustolovščine, vključno z deli Georgea Brucea, Ernsta Wejde in Jesseja Laskyja ml.

Quentin Tarantino FOTO: Profimedia

Tarantino je kot režiser debitiral leta 1992 s filmom Stekli psi in v svoji karieri osvojil dva oskarja, dve nagradi BAFTA in štiri zlate globuse. Baron Cohen, znan zahvaljujoč likom Alija G-ja, Borata Sagdiyeva in Bruna Geharda, pa je osvojil dve nagradi BAFTA in tri zlate globuse. To bo njegova prva glavna vloga v večji gledališki produkciji. Tarantinov zadnji celovečerni film v vlogi režiserja je bil Bilo je nekoč ... v Hollywoodu iz leta 2019. Z novo gledališko produkcijo tako odpira novo poglavje svojega ustvarjanja, čeprav ostaja zvest pustolovskim zgodbam, izrazitim likom in svojemu prepoznavnemu slogu. Scenarij naj bi bil, po besedah Tarantina, končan.