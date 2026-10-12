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Tarantino se podaja v gledališče: Glavno vlogo zaupal slavnemu 'Boratu'

Los Angeles, 12. 10. 2026 12.07 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Quentin Tarantino

Večkrat nagrajeni režiser Quentin Tarantino se bo prvič v karieri preizkusil tudi v gledališču. Za svojo prvo gledališko igro je izbral pustolovsko komedijo, v kateri bo glavno vlogo odigral Sacha Baron Cohen, najbolj znan po likih Borata in Alija G-ja. Premiera bo marca prihodnje leto v londonskem West Endu.

Quentin Tarantino se podaja novemu kariernemu podvigu naproti. Legendarni režiser kultnih filmov, kot so Šund, Stekli psi in Neslavne barabe, bo zakorakal v svet gledališča.

Premiera predstave, naslovljene The Popinjay Cavalier, bo marca 2027 v gledališču Phoenix v londonskem West Endu, Tarantino pa je dejal, da želi na odrske deske prinesti odlično predstavo za gledalce.

Tarantino (levo), Baron Cohen (desno)
Tarantino (levo), Baron Cohen (desno)
FOTO: Profimedia

"Ko pokliče najboljši režiser na svetu, ne postavljaš vprašanj. Presenečen sem, da bova skupaj debitirala v West Endu. Prisilil sem ga, da mi obljubi, da ne bo nežen," je o klicu za vlogo hudomušno povedal Baron Cohen.

Igra se odvija v Evropi v tridesetih letih 19. stoletja in je opisana kot "razuzdana komedija prevare in preobleke", ki jo navdihujejo veliki pustolovski epopeji gledališča in filma. Navdih črpa iz klasičnega hollywoodskega žanra pustolovščine, vključno z deli Georgea Brucea, Ernsta Wejde in Jesseja Laskyja ml.

Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
FOTO: Profimedia

Tarantino je kot režiser debitiral leta 1992 s filmom Stekli psi in v svoji karieri osvojil dva oskarja, dve nagradi BAFTA in štiri zlate globuse. Baron Cohen, znan zahvaljujoč likom Alija G-ja, Borata Sagdiyeva in Bruna Geharda, pa je osvojil dve nagradi BAFTA in tri zlate globuse. To bo njegova prva glavna vloga v večji gledališki produkciji. 

Tarantinov zadnji celovečerni film v vlogi režiserja je bil Bilo je nekoč ... v Hollywoodu iz leta 2019. Z novo gledališko produkcijo tako odpira novo poglavje svojega ustvarjanja, čeprav ostaja zvest pustolovskim zgodbam, izrazitim likom in svojemu prepoznavnemu slogu. Scenarij naj bi bil, po besedah Tarantina, končan.

Razlagalnik

West End je osrednje gledališko območje v Londonu, ki velja za eno najpomembnejših središč komercialnega gledališča na svetu. Pogosto ga primerjajo z Broadwayem v New Yorku, saj vključuje veliko število zgodovinskih gledališč, kjer se uprizarjajo vrhunske dramske igre, muzikal in druge odrske produkcije. Območje je ključni del britanske kulturne identitete in privablja milijone obiskovalcev, ki si želijo ogledati produkcije z najbolj priznanimi igralci in režiserji.

Pustolovska epopeja je žanr, ki se osredotoča na junaške podvige, velika potovanja in dramatične preobrate v življenju glavnih junakov. Zgodbe so pogosto postavljene v eksotične kraje ali zgodovinska obdobja, kjer junaki premagujejo številne ovire, se borijo proti krivicam ali iščejo zaklade. Za ta žanr so značilni hiter tempo, vizualno bogata scenografija in poudarek na akciji, ki gledalca popelje v svet domišljije in velikih moralnih dilem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Quentin Tarantino predstava gledališče Sacha Baron Cohen

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Razumnež
12. 10. 2026 12.17
Tale dec je pa meni najboljši režiser..... Django, 4 rooms, Šund, Hateful 8, Reservoir dogs, Kill Bill in jasno meni najboljši Inglourious basterds.... Nori filmi do konca.
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