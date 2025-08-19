Svetli način
Film/TV

Tarantino razkril najljubši film, ki ga je posnel

Los Angeles, 19. 08. 2025 10.59 | Posodobljeno pred eno minuto

Režiser Quentin Tarantino je v nedavnem intervjuju spregovoril o svojih projektih in razkril, kateri so bili njegovi najljubši. "Mislim, da je Ubila Billa film, za katerega sem se rodil. Mislim, da so Neslavne barabe moja mojstrovina, ampak Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je moj najljubši," je dejal in svojo odločitev tudi argumentiral.

Z dvema oskarjema nagrajeni filmski režiser Quentin Tarantino je v nedavnem intervjuju razkril najljubši film, ki ga je posnel. "Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je moj najljubši film, Neslavne barabe pa je moj najboljši film," je povedal in dodal: "Mislim pa, da je film Ubila bom Billa ultimativen Tarantino film, ki ga nihče drug ne bi mogel posneti. Vsak aspekt je tako natančno iztrgan, z lovkami in krvavim tkivom, iz moje domišljije in moje identitete in mojih ljubezni in moje strasti in moje obsesije."

"Mislim, da je Ubila Billa film, za katerega sem se rodil. Mislim, da so Neslavne barabe moja mojstrovina, ampak Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je moj najljubši," je pojasnil in omenil tudi film Osovraženih osem, za katerega meni, "da je verjetno moja najboljša režija mojega materiala".

Kljub temu da ima film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu v srcu režiserja posebno mesto, bo težko pričakovano nadaljevanje The Adventures of Cliff Booth režiral David Fincher. Tarantino se za projekt ni odločil, saj si želi, da bi bil njegov deseti in zadnji film nekaj posebnega. "Scenarij mi je všeč, ampak hodil bi po isti poti, po kateri sem že hodil. Pri zadnjem filmu ne smem vedeti, kaj se bo zgodilo. Mora biti neznano ozemlje."

Quentin Tarantino film Neslavne barabe
