Tarantinov Bilo je nekoč ... v Hollywoodu pobral tri zlate globuse

Zlati globus je ameriška nagrada, ki jo vsako leto podeljuje Združenje tujih dopisnikov Hollywooda za dosežke na področju filma in televizije. Gre za prestižno nagrado, ki se vsako leto pokloni dosežkom na področju filma in televizije – tako tuje kot domače, pogosto pa so zlati globusi tudi predhoden napovednik najprestižnejše nagrade v svetu filma in televizije – oskarjev. Uradna 77. podelitev zlatih globusov je tako za nami, slavnostni dogodek pa je znova vodil razvpiti britanski komik, ki ne prizanaša prav nikomur, Ricky Gervais .

Film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je bil razglašen za najboljši celovečerni film v kategoriji muzikalov ali komedij, Tarantino je dobil zlati globus za scenarij, Bradd Pitt pa ga je dobil za najboljšo moško stransko vlogo v muzikalu ali komediji, pri čemer je ugnal konkurenco velikanov, kot so Anthony Hopkins (Dva papeža), Al Pacino in Joe Pesci (Irec) ter Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), ki je na podelitvi sicer prejel nagrado za življenjske dosežke v filmu Cecil B. Demille. Nagrada Carol Burnett za dosežke v televiziji je šla letos v roke Ellen DeGeneres .

SEZNAM NAGRAJENCEV V POSAMEZNIH KATEGORIJAH:

FILM

Najboljši muzikal oziroma komedija: Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, Jojo Rabbit, Nož v hrbet, Rocketman, Dolemite Is My Name

Najboljša drama:The Irishman, Marriage Story, 1917, Joker, The Two Popes.

Najboljši tuji film:The Farewell, Bolečina in slava,Portrait of a Lady on Fire, Parasite, Les Misérables.

Najboljši scenarij: Noah Baumbach (Marriage Story), Bong Joon-ho in Han Jin-won (Parasite), Anthony McCarten (The Two Popes), Quentin Tarantino (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu), Steven Zaillian (The Irishman).

Najboljša moška stranska vloga:Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu).

Najboljša ženska stranska vloga:Kathy Bates (Richard Jewell), Annette Bening (The Report),Laura Dern (Marriage Story), Jennifer Lopez (Prevarantke na Wall Streetu), Margot Robbie (Bombshell).

Najboljša moška vloga v muzikalu oziroma komediji:Daniel Craig (Nož v hrbet), Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Leonardo DiCaprio (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu), Taron Egerton (Rocketman), Eddie Murphy (Dolemite Is My Name).

Najboljša ženska vloga v muzikalu oziroma filmu: Awkwafina (The Farewell), Ana de Armas (Nož v hrbet), Cate Blanchett (Kam si izginila, Bernadette?), Beanie Feldstein (Booksmart), Emma Thompson (Late Night).

Najboljša moška vloga v drami:Christian Bale (Izzivalca), Antonio Banderas (Bolečina in slava), Adam Driver (Marriage Story),Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (The Two Popes).

Najboljša ženska vloga v drami: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy).

Najboljši režiser:Bong Joon-ho (Parasite),Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu).

Najboljši animirani film:Kako izuriti svojega zmaja 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World), Gospod Link: V iskanju izgubljenega doma (Missing Link), Levji kralj (The Lion King), Svet igrač 4 (Toy Story 4), Ledeno kraljestvo II (Frozen 2)

Najboljša filmska glasba:Alexandre Desplat (Little Women), Hildur Guðnadóttir (Joker),Randy Newman (Marriage Story), Thomas Newman (1917), Daniel Pemberton (Motherless Brooklyn)

Najboljša izvirna pesem v filmu: "Into the Unknown, Kristen Anderson Lopez, Robert Lopez (Ledeno kraljestvo 2)", "Spirit, Timothy McKenzie, Ilya Salmanzadeh, Beyoncé (Levji kralj),"I'm Gonna Love Me Again, Elton John, Bernie Taupin (Rocketman)", "Stand Up, Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo (Harriet)", "Beautiful Ghosts, Andrew Lloyd Webber, Taylor Swift (Cats)"

TELEVIZIJA

Najboljša televizijska serija – drama:Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show, Succession.

Najboljša televizijska serija – muzikal oziroma komedija:Barry (HBO), Fleabag, The Kominsky Method (Netflix), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon), The Politician (Netflix).

Najboljša kratka televizijska serija oziroma film: Catch-22 (Hulu), Černobil(HBO), Fosse/Verdon(FX), The Loudest Voice (Showtime), Unbelievable(Netflix).

Najboljša ženska vloga v kratki televizijski seriji oziroma filmu: Kaitlyn Dever (Unbelievable), Joey King (The Act), Helen Mirren (Catherine the Great), Merritt Wever (Unbelievable), Michelle Williams (Fosse/Verdon).

Najboljša moška vloga v kratki televizijski seriji oziroma filmu:Christopher Abbott (Catch-22), Sacha Baron Cohen (The Spy), Russell Crowe(The Loudest Voice), Jared Harris (Černobil), Sam Rockwell (Fosse/Verdon).

Najboljša ženska vloga v televizijski seriji – v kategoriji drame: Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Nicole Kidman (Big Little Lies), Reese Witherspoon (Big Little Lies).

Najboljša moška vloga v televizijski seriji – v kategoriji drame: Brian Cox (Succession), Kit Harington (Igra prestolov), Rami Malek (Mr. Robot), Tobias Menzies (The Crown), Billy Porter (Pose).

Najboljša ženska vloga v televizijski seriji – v kategoriji muzikala ali komedije: Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida), Natasha Lyonne (Russian Doll), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Najboljša moška vloga v televizijski seriji – v kategoriji muzikala ali komedije:Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry), Ben Platt (The Politician), Paul Rudd (Living with Yourself), Ramy Youssef(Ramy).

Najboljša ženska stranska vloga v televizijski seriji, kratki seriji oziroma filmu: Patricia Arquette (The Act), Helena Bonham Carter (The Crown), Toni Collette, Meryl Streep (Big Little Lies), Emily Watson (Černobil).

Najboljša moška stranska vloga v televizijski seriji, kratki seriji oziroma filmu: Alan Arkin, Kieran Culkin (Succession), Andrew Scott (Fleabag), Stellan Skarsgård(Černobil), Henry Winkler (Barry).

Novosti na letošnjih zlatih globusih

Še pred podelitvijo so organizatorji priskrbeli za novost, in sicer so se odločili, da bodo v hotelu Beverly Hilton, ki je gostil podelitev, povabljencem stregli samo vegansko hrano, toda vseeno je bila na meniju tudi riba. Organizatorji so dodali, da se zavedajo, da z enim obrokom ne bodo spremenili sveta, toda s tem se delajo majhni koraki k večji ozaveščenosti ljudi: "Hrana, ki jo uživamo ter način, kako je gojena, procesirana in zavržena ... Vse to prispeva k podnebni krizi," so odločni. Korak naprej so naredili tudi pri rdeči preprogi in vodi – rdečo preprogo bodo uporabili še na drugih dogodkih, plastenke vode pa so zamenjali s steklenicami.

Kakšne so bile nominacije?

Ločitvena saga Marriage Story v režiji Noaha Baumbacha in v produkciji Netflixa je v nominacijah vodila v tekmi za nagrade, saj si je prislužila šest nominacij, med drugim za najboljšo celovečerno dramo. Po pet nominacij za prestižne nagrade sta prejela še filma Irec (The Irishman) Martina Scorseseja ter Bilo je nekoč ... v Hollywoodu Quentina Tarantina.

Letos je z že 32. nominacijo igralka Meryl Streep postala največkrat nominirana igralka v zgodovini nagrad zlati globus. Tokrat je nominacijo prejela v kategoriji, za katero še ni bila nominirana, in sicer za najboljšo žensko stransko vlogo v televizijski seriji, prinesla pa ji jo je vloga v Big Little Lies. Po tem, ko je Združenje tujih dopisnikov Hollywooda razglasilo nominirance za dosežke na področju filma ter televizije, so kljub pisani družbi imen mnogi privzdignili obrv, ker v najbolj prestižni kategoriji - najboljši režiser/režiserka ni nobene ženske.