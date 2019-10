Tarantinov film Bilo je nekoč v Hollywoodu dobil dodatno minutažo

Zadnji film Quentina Tarantina Bilo je nekoč v Hollywoodu je do zdaj v blagajne po Severni Ameriki prinesel več kot 125 milijonov evrov, po svetu pa več kot 205 milijonov evrov, s čimer je postal drugi najbolj dobičkonosen Tarantinov izdelek po filmu Django brez okovov iz leta 2012. Kljub komercialnemu uspehu pa se je srečal s kritiko zaradi upodobitve ikone borilnih veščin Brucea Leeja. Kitajski cenzorji so namreč odpovedali začetek predvajanja filma v državi. Družba Sony Pictures uradnega pojasnila ni podala, neimenovani viri pa so za revijo Hollywood Reporterpovedali, da odlog filma deloma izvira pri Leejevi hčeri Shannon Lee, ki je pri nacionalni filmski upravi zahtevala spremembe glede očetove upodobitve. Tarantino, ki ima v pogodbi pravico do končne podobe, naj filma ne bi nameraval spreminjati.

Ker pa so gledalci izkazali ogromno podporo filmu, je Adrian Smith, vodja domače distribucije pri družbi Sony, javil, da v kinematografe prihaja nova različica, ki je daljša za 10 minut, lahko pa bi bila še daljša, saj je portal Indiewire maja poročal, da je v prvem planu film trajal štiri ure in 20 minut, kar pomeni, da obstaja še več kot ura neuporabljenih posnetkov.

Smith je še dodal, da se veselijo, da jim bodo ponudili še eno priložnost, da si film ogledajo tako, kot je bilo mišljeno – v kinodvoranah na velikem platnu ter z več prizori in zvoki 60. let, ki jih je Tarantino pripravil kot dodatno poslastico.