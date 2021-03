Tarantinov roman Bilo je nekoč ... v Hollywoodu izide v začetku poletja

Quentin Tarantino je ob najavi knjige dejal, da se z njo poklanja sebi ljubemu literarnemu podžanru romanov, ki nastajajo po filmski predlogi in so pogosto marginalizirani. Ob tem je izrazil navdušenje, da bo protagoniste iz filma spoznal še v literarni obliki.

Roman z zgodbo o igralcu in njegovem dvojniku v neizprosni filmski industriji leta 1969 v Los Angelesu, ki med drugim spregovori tudi o igralki in ženi režiserja Romana Polanskega Sharon Tate, ki so jo nosečo umorili pripadniki ameriškega Mansonovega kulta, bo izšel 29. junija. Ob najavi romana so v založbi zapisali, da bo "obenem izvrsten, smešen in brutalen".