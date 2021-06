Tarantinu in Burtonu nagradi za življenjske dosežke

Kultna režiserja bosta gosta 16. filmskega festivala, ki bo v italijanski prestolnici potekal med 14. in 24. oktobrom. Tarantino, režiser filmov, kot sta Pulp Fiction in Ubila bom Billa, ter Burton, režiser filmov Edward Škarjeroki in Batman, bosta na festivalu prejela nagradi za življenjske dosežke.

Režiserja Quentin Tarantino in Tim Burton se bosta tudi srečala z občinstvom. Enega od srečanj z občinstvom se bo udeležila tudi britanska romanopiska Zadie Smith, retrospektiva pa bo posvečena ameriškemu režiserju Arthurju Pennu, so javnosti sporočili organizatorji filmskega festivala v Rimu. Ta bo potekal med 14. in 24. oktobrom. icon-expand Quentin Tarantino se bo oktobra razveselil nove prestižne nagrade. FOTO: Profimedia Festival v Rimu bo v 16. izdaji tako kot vsako leto potekal v glasbenem kompleksu Parco della Musica in še na nekaterih drugih prizoriščih, je napovedal umetniški direktor Antonio Monda. icon-expand Tim Burton bo gost rimskega festivala, ki se bo letos odvil že šestnajstič. FOTO: Profimedia Tarantino je trenutno zaposlen s projektom, povezanim z uspešnim filmom. Podpisal je namreč dvojno pogodbo, s katero se je zavezal k izdaji romana po filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, nagrajenem z dvema oskarjema, ter teoretskega dela. Tako je Tarantino napovedal še knjigo Cinema Speculation, v kateri bo podal svoj pogled na filme iz 70. let. Burton medtem pripravlja nadaljevanje legendarnega Beetlejuicea, datum premiere težko pričakovane komedije s primesmi fantazije pa še ni znan. icon-expand