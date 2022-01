Taya Damjan je deskala na snegu: Tim Kevin Ravnjak je odličen inštruktor

S Pozvekom sta deskala na snegu v družbi Tima Kevina Ravnjaka. Koliko imaš izkušenj s tem športom? Kako ti je šlo?

Jaz sem smučarka, sem pa enkrat že stala na 'boardu'. No, takrat sem bolj ves čas sedela na snegu in padala. Šli smo s prijatelji, brez učitelja in takoj na sedežnico. Potem je bila pa seveda težava priti po hribu navzdol. S pravim mentorjem pa je to drugače. Tim Kevin naju je tako odlično vodil, da sva oba z Aleksandrom dejansko uživala.