Taya Damjan za volan že v pižami

Taya Damjan in Aleksander Pozvek

Namen akcije Heroji furajo v pižamah je zmanjšati vožnje pod vplivom alkohola, kar se prav v veselem decembru dogaja še pogosteje. "Sama nikoli ne vozim, če kaj spijem. Je pa res, da alkohola praktično ne pijem, tako da s tem nimam težav. Me pa zelo moti, ko slišim koga reči, da je 'sam enga spil in lahko vozi' …" nam je Taya Damjan v kratkem pogovoru povedala pred novim izzivom, ki ga skupaj z Aleksandrom Pozvekom predstavljata vsak petek v oddaji Svet na Kanalu A.

"Izziv je bil simpatičen. Nino Batagelj, ki je ambasador akcije, nama je postavil pravila izziva. Dobiti znane Slovence, ki nama podarijo Herojski vavčer. Torej je ta znani Slovenec podpisal, da mene ali Aleksandra pride iskat kadar koli, če ga pokličeva, tudi sredi noči, ker sama v tistem trenutku ne bi želela za volan."

Taya nam je še zaupala, da za volan vedno sede z 0,0 promila alkohola v krvi: "Izključno tako. Tukaj ni odstopanj." Zaupala nam je še, kdo je po njenem mnenju boljši voznik, ženske ali moški:

"Po statistiki smo ženske. Seveda je odvisno od posameznika. Zelo prav je, da smo na cesti pozorni tudi na druge in ne samo nase. Tako da boljši voznik je pozoren voznik, saj marsikatero nesrečo prepreči prav takšen, ki lahko tudi kakšno situacijo predvidi. Tisti, ki samo gre po svoje, je pa nevaren."

Pred današnjim tekmovalnim izzivom nam je že zaupala, da se je zaradi družinske situacije že usedla za volan v pižami, za to pa je bil kriv njen mož, nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan.

"Vozila sem že v pižami (smeh), ko sva šli s hčerkico Niki pozno zvečer po Jerneja na Smučarsko zvezo, kamor so se pripeljali s kombijem iz tekme. Ampak saj sem dala čez plašč in me nihče niti ni videl. Vedno je sicer nekje v ozadju misel, da te lahko ustavijo policaji, a ker vozim previdno, je ta možnost res majhna (nasmeh)."