Taylor in Travis med nominiranci za nagrade People's Choice.

Znane so nominacije za nagrade People's Choice, pri katerih ima glavno besedo ljudstvo. Že znanim kategorijam so se letos pridružile nove, skupaj jih je kar 45. Nagrade bodo letos prvič podeljene v kategorijah country izvajalec leta, country izvajalka leta, latinski izvajalec leta, latinska izvajalka leta ter koncertna turneja leta.

Prav nove kategorije (z izjemo koncertne turneje leta) nominirance ločujejo po spolu. V drugih kategorijah se vsi nominiranci, ne glede na spol, borijo za isto nagrado.

Med drugim bodo že tradicionalno podeljene nagrade za dosežke v svetu filma, televizije, glasbe in športa. Med številnimi nominiranci so ikone industrije, kot so Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal in Jennifer Aniston. Med nominiranci sta tudi zaljubljenca Taylor in Travis.

Kelce je nominiran za športnika leta, medtem ko je Swiftova nominirana v petih kategorijah: izvajalka leta, pop izvajalka leta, koncertna turneja leta, film leta in zvezdnik leta na družbenih omrežjih. Voditelj letošnje podelitve bo igralec Simu Liu, ki je zaigral v uspešnici Barbie. Najdobičkonosnejši film preteklega leta je nominiran v kategorijah film leta ter komedija leta, Margot Robbie pa je nominirana v kategorijah filmska zvezda leta in filmska zvezda komedije leta. Tudi Oppenheimer se bo potegoval za kipce, in sicer v kategorijah film leta ter filmska drama leta.

Nominacije potrjujejo dejstvo, da so glasbeno industrijo v preteklem letu zaznamovale ženske. Sedem od osmih mest v kategoriji najboljšega pop izvajalca zasedajo glasbenice, isto pa velja tudi za kategorijo zvezdnik leta na družbenih omrežjih. Ženske dominirajo še v kategorijah pesem leta in R&B izvajalec leta.