Taylor Swift turnejo The Eras Tour prenaša na veliko platno

Ameriška glasbenica je na Instagramu zapisala, da je ta turneja doslej najbolj pomembna in vznemirljiva izkušnja v njenem življenju in je presrečna, da lahko svojim oboževalcem sporoči, da lahko turnejo doživijo kot koncertni film v kinu.

Vstopnice zanj so ponudili v predprodaji. Pri ameriški verigi kinematografov AMC so se po pisanju dpa pripravili na veliko zanimanje, v petek pa so sporočili, da so v enem dnevu prodali za 26 milijonov dolarjev (24 milijonov evrov) vstopnic. Film Taylor Swift: The Eras Tour je tako premagal prejšnjega rekorderja Spider-Man: Ni poti domov. Akcijski film je leta 2021 v predprodaji prinesel rekordnih 16,9 milijona evrov na dan.