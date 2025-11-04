Svetli način
Te igralke bodo v filmih o Beatlih zaigrale njihove partnerke

London, 04. 11. 2025 15.13 | Posodobljeno pred eno minuto

V novih filmih Sama Mendesa bodo štiri nadarjene igralke – Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce in Anna Sawai – oživele ikonične partnerke članov legendarne skupine The Beatles, vključno z Yoko Ono in Lindo McCartney.

Igralski zasedbi prihajajočih biografskih filmov o Beatlih so se pridružile igralke Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce in Anna Sawai, so sporočili iz Sony Pictures. V štirih filmih, vsak bo posnet z vidika enega od članov skupine, bodo upodobile partnerke Beatlov Maureen Starkey, Lindo McCartney, Yoko Ono in Pattie Boyd.

The Beatles
The Beatles FOTO: Profimedia

Celovečerni filmi v režiji britanskega režiserja Sama Mendesa bodo spremljali življenja slavne četverice. Premiera je predvidena aprila 2028. "Maureen, Linda, Yoko in Pattie so štiri fascinantne in edinstvene osebnosti same po sebi in navdušen sem, da smo uspeli prepričati štiri najbolj nadarjene ženske, ki danes delujejo v filmski industriji, da se nam pridružijo pri tej neverjetni pustolovščini," je povedal režiser po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Aimee Lou Wood
Aimee Lou Wood FOTO: Profimedia

31-letna Aimee Lou Wood, znana iz serij Spolna vzgoja in Beli lotos, bo igrala manekenko Pattie Boyd, ki je leta 1964 na snemanju filma Beatlov A Hard Day's Night spoznala Georgea Harrisona.

Saoirse Ronan
Saoirse Ronan FOTO: Profimedia

Prav tako 31-letna Saoirse Ronan, ki je igrala v filmih Lady Bird in Beg na konec sveta, bo odigrala fotografinjo Lindo Eastman, ki je leta 1967 spoznala Paula McCartneyja in se z njim kasneje tudi poročila.

Anna Sawai
Anna Sawai FOTO: Profimedia

Zvezdnica serije Shogun Anna Sawai bo upodobila japonsko umetnico Yoko Ono, vseživljenjsko in ustvarjalno partnerko Johna Lennona, 28-letna igralka Mia McKenna-Bruce pa bo upodobila prvo ženo Ringa Starra Maureen Starkey.

Mia McKenna-Bruce
Mia McKenna-Bruce FOTO: Profimedia

Štiri mlade zvezdnice so se pridružile že napovedani zasedbi igralcev, med katerimi sta Paul Mescal kot McCartney in Barry Keoghan kot Starr. Harris Dickinson bo igral Lennona, Joseph Quinn pa bo Harrison. Ni pa še znano, kdo bo v filmih odigral Cynthio Lennon, Briana Epsteina, Georgea Martina, Ravija Shankarja in še nekatere pomembne vloge.

Beatli so nastali leta 1960 in so se uveljavili kot ena najbolje prodajanih in najbolj vplivnih glasbenih skupin vseh časov.

