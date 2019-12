'Tega vprašanja sem se pa ustrašil'

Njega ste nedavno gledali v seriji Reka ljubezni, njo spremljate v originalni seriji V dvoje, oba pa kot ljubezenski par nastopata v seriji Takle mamo. Govorimo o Tini Potočnik Vrhovnik in Blažu Setnikarju, ki sta drug drugega tokrat pred našo kamero podrobno izprašala.

Tina Potočnik Vrhovnik FOTO: Mimi Antolovič

Tina Potočnik Vrhovnik inBlaž Setnikar … izkušena in izvrstna igralca, ki svoje delo opravljata s strastjo. Ona članica igralskega ansambla MGL, on član Prešernovega gledališča Kranj. Čeprav sta zaposlena v različnih krajih, sta na gledaliških odrih prvič stala skupaj januarja 2015 v uspešniciIliada, s katero sta se pred kratkim vrnila z gostovanja na Poljskem. Na ta projekt ju vežejo lepi spomini.

Njuni poti sta se nato čez nekaj mesecev spet križali, saj sta dobila vlogi v humoristični seriji Takle mamo. Ona je dala življenje Niki, zdravnici pripravnici z vzpenjajočo se kariero, on pa je stopil v čevlje Matica, zasanjanega umetnika. Do vsake vloge, pa naj bo to gledališka, filmska ali televizijska, imata spoštovanje in se je lotita z zanosom, jo vzameta za svojo in jo seveda poskušata odigrati čim bolj prepričljivo.

Tina Potočnik Vrhovnik v vlogi Nike in Blaž Setnikar v vlogi Matica v humoristični seriji Takle mamo. FOTO: POP TV

Da je med njima odlična kemija pred kamero, sta dokazala že v seriji Takle mamo in tudi pred dnevi, ko sta se znova srečala v našem studiu. Tokrat smo ju povabili na malo drugačen intervju. Običajno novinar sogovorniku zastavlja vprašanja, tokrat pa so se vloge zamenjale. Tina in Blaž sta vajeti vzela v svoje roke in drug drugega podrobno izprašala.

Blaž Setnikar FOTO: Miro Majcen

V intervjuju boste med drugim izvedeli, kakšno mnenje sta imela drug o drugem, preden sta začela delati skupaj, za kateri poklic bi se odločila, če ne bi zaplavala v igralske vode, kdo je bila njuna zvezdniška simpatija, katera vloga jima je pustila največji pečat, katere lastnosti mora imeti dobra igralka in katere igralec ter katerega vprašanja se je Blaž najbolj ustrašil.

V humoristični serijiTakle mamo poleg Tine in Blaža, ki igrata najmlajši par Niko in Matica, igrajo še Bernarda Oman, Branko Šturbej, Marijana BreceljinAndrej Nahtigal. Upokojenca Božič, Marijo in Štefana, igrata Marijana Brecelj in Andrej Nahtigal. Nergavi nekdanji policist in vzgojiteljica s strupenim jezikom sta najboljši recept za solze smeha. Par v srednjih letih, Darjo in Tomaža Kovača, igrata Bernarda Oman in Branko Šturbej. Sta tipičen par, ko mati objokuje sinov odhod iz družinskega gnezda, saj je odšel na študij v tujino, medtem ko oče odhod sprejema precej hladno.