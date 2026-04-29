Film/TV

Tehničnega oskarja osvojil raziskovalec slovenskih korenin

Los Angeles, 29. 04. 2026 13.40 pred 1 uro 2 min branja 1

E.M. STA
Paul Debevec

Ameriška filmska akademija je nagradila tehnični napredek v filmu. Med 27 prejemniki nagrad na različnih področjih, kot so pirotehnika, vizualni in zvočni učinki ter animacija, je tudi Paul Debevec. Raziskovalec slovenskih korenin z Univerze v Južni Kaliforniji je nagrado prejel za pionirsko delo na področju osvetlitve.

Direktor raziskav, kreativnih algoritmov in tehnologije pri Netflixu ter izredni raziskovalni profesor računalništva na zasebni univerzi v Južni Kaliforniji Paul Debevec je bil nagrajen za pionirsko delo na področju visokodinamičnega razpona osvetlitve, piše na spletni strani akademije. Nagrado je prejel na vsakoletni podelitvi znanstvenih in tehničnih nagrad, s katerimi akademija izpostavi tehnični napredek v filmu, ki je med drugim zaznamoval filme, kot so Zora Planeta opic, Spider-Man: Novi svet in Varuhi galaksije.

"Vsi v tej sobi vemo, da filmska čarovnija ni čarovnija. To je znanost," je dejal Darin Grant, ki je skupaj z Rachel Rose sopredsedoval odboru za nagrade. "To je rezultat neusmiljenega eksperimentiranja, zavračanja statusa quo. Tehnologija je temelj, ki domišljijo spreminja v resničnost," je dodal.

Med nagrajenci so bili tudi Brent Bell, Josef Kohler in Ian Medwell za razvoj pirotehničnih naprav brez svinca za strelne učinke, ki izboljšujejo varnost in hkrati ohranjajo realizem. Na slovesnosti so se poklonili še drugim umetnikom in strokovnjakom, katerih delo je omogočilo napredek na področju vizualnih učinkov, animacije, osvetlitve in postprodukcijskega zvoka.

Preberi še Oskar za Slovenijo: izjemen dosežek Jerneja Barbiča

Tehnične oskarje Ameriška akademija filmske umetnosti in znanosti podeljuje od leta 1931. Slovesnost v muzeju akademije v Los Angelesu je vodila igralka Sofia Carson. Lani je bil med prejemniki te nagrade Jernej Barbič, ki je z ekipo razvil programsko opremo za realistično animacijo digitalnih likov v hollywoodskih filmih; od leta 2016 so jo uporabili v več kot 60 filmih.

KOMENTARJI1

jutri bolje bo
29. 04. 2026 15.04
Čestitke
