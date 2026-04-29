Tehničnega oskarja osvojil raziskovalec slovenskih korenin

Direktor raziskav, kreativnih algoritmov in tehnologije pri Netflixu ter izredni raziskovalni profesor računalništva na zasebni univerzi v Južni Kaliforniji Paul Debevec je bil nagrajen za pionirsko delo na področju visokodinamičnega razpona osvetlitve, piše na spletni strani akademije. Nagrado je prejel na vsakoletni podelitvi znanstvenih in tehničnih nagrad, s katerimi akademija izpostavi tehnični napredek v filmu, ki je med drugim zaznamoval filme, kot so Zora Planeta opic , Spider-Man: Novi svet in Varuhi galaksije .

"Vsi v tej sobi vemo, da filmska čarovnija ni čarovnija. To je znanost," je dejal Darin Grant, ki je skupaj z Rachel Rose sopredsedoval odboru za nagrade. "To je rezultat neusmiljenega eksperimentiranja, zavračanja statusa quo. Tehnologija je temelj, ki domišljijo spreminja v resničnost," je dodal.

Med nagrajenci so bili tudi Brent Bell, Josef Kohler in Ian Medwell za razvoj pirotehničnih naprav brez svinca za strelne učinke, ki izboljšujejo varnost in hkrati ohranjajo realizem. Na slovesnosti so se poklonili še drugim umetnikom in strokovnjakom, katerih delo je omogočilo napredek na področju vizualnih učinkov, animacije, osvetlitve in postprodukcijskega zvoka.