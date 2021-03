Tekmovalec hrvaške Kmetije pobegnil iz Nigerije, nato delal za hrvaškega generala

V Biogradu je delal kot mornar, ribič in kuhar pri enem najbolj znanih hrvaških generalov Anteju Gotovini . Ta ima v Biogradu namreč svojo ribogojnico, kjer vzgaja tune. "Bil je kakovosten in vesten delavec, ki je svoje delovne naloge opravljal vestno in pravočasno. Spoštoval je navodila, medsebojne odnose in sodelovanje," je za omenjeni portal povedal Gotovina.

Njegov končni cilj je bila sicer Italija, a je zaradi spleta okoliščin svojo pot končal na Hrvaškem. "Ko sem prišel sem, sem se prvič v življenju počutil varno in prvič sem videl, da imam v življenju prihodnost," je za portal 24Sata povedal Prince, ki ga lahko spremljamo v resničnostnem šovu. Tam so ga soigralci preimenovali kar v Šimeta , Prince pa je nov vzdevek hitro vzljubil.

V šovu Kmetija: Morje in oljke , ki je zdaj na voljo na VOYO , je med tekmovalci tudi simpatični Prince Wale Sonyiki , 35-letni Nigerijec, ki je svoje življenje na novo začel pri naših južnih sosedih. Prince na Hrvaškem živi že deseto leto in, kot pravi, je Hrvaška njegova rešiteljica.

Prince že več let sodeluje tudi s Centrom za mirovne študije, v katerem nudijo podporo beguncem in izobražujejo javnost. Sodeluje tudi z mednarodno organizacijo Zdravniki sveta. Ustanovil je tudi združenje Afričanov na Hrvaškem in odprl afriško restavracijo.

In čeprav mu je poslovno na Hrvaškem zelo uspelo, v sebi skriva veliko bolečino. Njegovo življenje je bilo namreč polno tragedije. "Z brati sem se vračal iz cerkve in napadli so nas z mačetami. K sreči sem se uspel pravočasno skriti v smrdljiv kanal, žal pa sem videl, kako so mi umorili dva brata,"je Prince že leta 2013 povedal za hrvaški portal.

Takrat je povedal, kako v Nigeriji človeško življenje ni vredno nič, še posebej, če je človek napačne vere. Zaradi brutalnega umora bratov je postal politični aktivist. Vojska ga je ničkolikokrat poklicala na pogovor, slišal pa je tudi, da načrtujejo njegov atentat. Glede na to, da je bil prostovoljec v katoliški cerkvi, so mu pristojni napisali priporočilo in mu dali denar, da bi ga rešili. "Pobegnil sem brez vsega,"je povedal Prince.

V Libiji so mu roparji vzeli ves denar, ki ga je imel, in mu zažgali dokumente. Le nekaj denarja je imel skritega v nogavici. V Libiji je našel ladjo, ki je potovala proti Italiji, in med potjo do Italije jih je ustavila pomorska policija. Ta jih je raztovorila na Hrvaškem, kjer je Prince tudi ostal. Ko jim je povedal, kdo je in da nima dokumentov, so ga poslali v center za begunce."Bilo je grozno dolgočasno. Imeli smo tri obroke na dan in ves čas samo spali. Jaz pa sem vajen dela."