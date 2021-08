Tekmovalka iz Otoka skušnjav: Sodelovanje v šovu mi je rešilo življenje

Kaci je bila že ob vstopu v šov prepričana, da bo njena šestletna zveza z Evanom preživela to preizkušnjo, a žal se ni izšlo. Evan ji je zlomil srce na najhujši možen način. Ne le, da jo je prevaral, to je storil pred kamerami in jo na koncu pustil zaradi drugega dekleta.

Moje življenje se po sodelovanju v šovu nenehno spreminja. Prvo leto sem posvetila sama sebi, da sem se bolje spoznala in našla svoj pravi 'jaz'. Po naravi sem precej sramežljiva, zato sem se morala tudi navaditi, da dobivam veliko pozornosti od gledalcev in oboževalcev ter da me želi kar nekaj ljudi spoznati. A svoje oboževalce imam rada in odpišem vsakemu posebej. Trenutno sem zelo srečna. Še vedno pa iščem svojo osebo. Moškega zase. A nikoli več se ne bo zgodilo, da bi se sprijaznila s partnerjem, ki me ni vreden. Torej bolje zanj, da mi spodnese tla pod nogami. (smeh)

Resnično ne obžalujem, da sem se prijavila v šov. Sodelovanje mi je rešilo življenje in nikoli nisem bila bolj ponosna sama nase, kot sem, odkar smo zaključili s snemanjem. Če ne bi šla na Otok skušnjav in izkusila vsega, kar se mi je zgodilo, ne bi bila takšna oseba, kot sem danes. Šov mi je pomagal odstraniti rožnata očala, ko je prišlo do mojega partnerja, in končno sem dojela, kakšen je v resnici. Edna stvar, ki jo obžalujem, je, da nisem v šovu dala komu priložnosti, da se z njim bolj povežem. A vem, da se vse zgodi z razlogom, in res sem ponosna sama nase, da sem ostala zvesta svojemu partnerju.

Otok skušnjav je bila izkušnja, na katero se ne bi mogla pripraviti, a je na koncu izpadlo, da je to nekaj, kar sem vseskozi potrebovala. Način, kako se je moj bivši obnašal do mene, je bil vsekakor šokanten, grozen in na trenutke travmatičen. A resnično se je izkazalo, da je to bila najboljša stvar v mojem življenju. Šov je rešil moje življenje. Izognila sem se očitno neprimernemu moškemu zase in zdaj sem srečnejša, kot sem bila prej.

Kako zdaj nate gledajo moški? Se počutijo ogrožene, ker te ljudje poznajo, ker si nastopala v šovu?

Če sem čisto iskrena, je bilo spoznavanje novih moških izjemno zanimivo. Zaradi izkušnje v šovu imam svoja pričakovanja, ki jih mora moški izpolnjevati. In moja pričakovanja so visoka. Vem, da si zaslužim najboljše, zato se ne spuščam v nova razmerja kar tako. Dokler mi moški ne pokaže, da sem zanj ena in edina in dokler se do mene ne obnaša tako, kot si zaslužim, se odnos ne more razviti. Super se mam tudi kot samska ženska. Sicer mi je to čudno priznati, ampak ja, velikokrat vidim, da se počutijo ogrožene. Predstavljam si, da si razmerje z menoj predstavljajo kot nekakšen test, da se morajo dokazati, saj vedo, kaj sem doživela s svojim bivšim. Poleg tega pa ne prenašam sr**** od nikogar in moški to hitro začutijo. Veliko ljudi spoštuje moja pričakovanja, velikokrat pa se zgodi, da niti ne pristopijo do mene.

Bi se še kdaj udeležila kakšnega šova?

Z veseljem bi se vrnila na televizijo, saj čakam priložnost, da se pokažem takšna, kot sem. V Otoku skušnjav sem bila iskrena, a videlo se je, da sem popolnoma strta. Rada bi pokazala svojo zabavno stran. Bi pa moral biti šov, ki bi me zanimal in prepričal, da bi se odločila sodelovati.

Zakaj naj si ljudje ogledajo Otok skušnjav?

Če so vam všeč resničnostni šovi in drama ter velike osebnosti in seveda veliko šokantnih trenutkov, je to zagotovo vsebina za vas. Če ne bi bila v šovu, bi ga zagotovo gledala. (smeh) A čeprav ponuja veliko zabave, se moramo zavedati, da se ljudje v njem resnično zaljubljajo in lomijo srca drugim. Hkrati pa se pojavijo prava prijateljstva in povezanost med tekmovalci. Noro je, kaj vse nam ponuja ta en šov. Vse je resnično. Nič ni po scenariju in dogovorjeno in prav zato je šov tako zelo gledan in uspešen, ker je iskren. Poznam ljudi, ki ne marajo resničnostnih šovov, a obožujejo Otok skušnjav.