Tekmovalka jokala zaradi sanjskega Šimeta: Bil je nesramen

Na pretekli koktajl zabavi se je plavolasa Ana odločila, da bo sanjskega Šimeta posvarila pred sotekmovalko Marinelo . Marinela je namreč tisto dekle, ki je do zdaj edino dobilo priložnost, da prespi pri Šimetu in zdi se, da je 26-letnemu Splitčanu zares všeč.

A dekleta se bojijo, da njene namere niso preveč poštene. Marinela naj bi v vili, kjer dekleta živijo, razlagala, da je v šov prišla samo zaradi samopromocije. Povedala je celo, da naj bi na čas v vili in na moške, za katere se borijo (za Šimeta in Miloša) pozabile že v roku enega leta, če ne še prej.

In vse to se je Ana odločila povedati Šimetu. Sicer mu ni povedala, katera od deklet vse to razlaga po vili, saj mu je položila na srce, da bo verjetno sam ugotovil, katera je ta. No, na zadnji zabavi pred podelitvijo vrtnic je prav zaradi tega vladalo napeto vzdušje. Na neki točki je Šime Ano spodbujal, naj kaj pove, češ da ona največ ve, da ji je največ jasno in ji celo rekel, naj spije še malce šampanjca, da ji bo morda to razvezalo jezik.

Ana je bila nad njim razočarana in jo je njegov pristop prizadel, zaradi česar se je kasneje na izjavi celo zjokala, solze pa so na plan privrele tudi med zabavo.

To pa ni vse. Na ceramoniji vrtnic je kar nekaj deklet zavrnilo Šimetovo vrtnico.