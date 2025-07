Tekmovalka o Borisu: Ob njem se počutim prikupno zmedeno

"Vleče me k njemu, ob njem se počutim prikupno zmedeno in včasih celo sramežljivo. Zelo se veselim, da ga bom bolje spoznala in da bom videla, kam vse skupaj pelje," je Billykiss povedala, ko jo je voditeljica vprašala, kako se počuti ob Borisu Vidoviću , ki ga slovenski gledalci sicer poznajo iz naše Kmetije.

Ko ga je voditeljica vprašala, kako se počuti, ko ga je izbrala. "Vesel sem, da me je izbrala, nisem bil prepričan, ali me bo izbrala. Vesel sem, da jo lahko še bolje spoznam."

Boris je bil vesel, ko je Billykiss izbrala njega za svojega 'partnerja' v vili šova Otok ljubezni. Ko je stopil do nje in jo objel, jo je pohvalil, da je imela lep govor.

Na Tik Toku je med branjem komentarjev jasno, da so se gledalci Otoka ljubezni razdelili na dva pola. Prvi Borisa obožujejo, menijo, da je eden najbolj postavnih tekmovalcev, da je olikan in da je krasen fant, ki je do deklet spoštljiv. No, na drugi strani pa so gledalci sumičavi, saj se bojijo, da Boris dekleta samo izkorišča za svoje dobro v šovu.