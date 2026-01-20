Tekmovalni program Berlinala z dokazom o raznolikosti kinematografije

Slovenskega filma v glavnem tekmovalnem programu ni, je pa Slovenija ponovno zastopana v sklopu Perspektive, kjer je v tekmi za nagrado celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserke Kosare Mitić . V tekmovalni program kratkih filmov letošnjega 76. filmskega festivala Berlinale pa se je uvrstil kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica .

Direktorica Berlinala, Američanka Tricia Tuttle, je v sporočilu za javnost izpostavila, da so v letošnjem izjemno močnem glavnem tekmovalnem programu našli veliko stvari, v katere so se zaljubili, v sam šarm tekmovalnih 22 filmov pa so tako prepričani, da iz Berlina brez dvoma sporočajo "Kdor tukaj ne najde ničesar, kar bi lahko ljubil, ne ljubi filma!"

Ob tem je naštela, da so se v tekmovalni program med drugim uvrstile tako satirične kot formalistične komedije kot tudi žanrski filmi, psihološki triler, ljubezenska zgodba, zgodba o ljubezni do samega sebe, animirani film in vestern. "Teh 22 filmov kaže, kako zelo raznolika je kinematografija v letu 2026, vsak film pa je umetniško zasnovan in izpolnjuje lastno umetniško obljubo," so še povzeli besede direktorice festivala v sporočilu za javnost.

"Komaj čakamo, da vidimo, katerim filmom bo žirija pod vodstvom Wima Wendersa 21. februarja namenila zlatega in srebrne medvede," je še sporočila direktorica Berlinala.