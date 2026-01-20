Naslovnica
Film/TV

Tekmovalni program Berlinala z dokazom o raznolikosti kinematografije

Berlin, 20. 01. 2026 21.22 pred 26 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
berlinale

V glavnem tekmovalnem programu letošnjega 76. mednarodnega filmskega festivala Berlinale se bo za zlatega in srebrne medvede potegovalo 22 filmov iz 28 držav, med njimi so prvenec ter animirani in dokumentarni film. Dvajset filmov bo imelo v Berlinu svetovno premiero, so danes objavili v Berlinu. Pod devet filmov glavnega tekmovalnega programa se podpisujejo režiserke oziroma sorežiserke.

Slovenskega filma v glavnem tekmovalnem programu ni, je pa Slovenija ponovno zastopana v sklopu Perspektive, kjer je v tekmi za nagrado celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserke Kosare Mitić. V tekmovalni program kratkih filmov letošnjega 76. filmskega festivala Berlinale pa se je uvrstil kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica.

Kozmonavti
Kozmonavti
FOTO: Fina Film

Direktorica Berlinala, Američanka Tricia Tuttle, je v sporočilu za javnost izpostavila, da so v letošnjem izjemno močnem glavnem tekmovalnem programu našli veliko stvari, v katere so se zaljubili, v sam šarm tekmovalnih 22 filmov pa so tako prepričani, da iz Berlina brez dvoma sporočajo "Kdor tukaj ne najde ničesar, kar bi lahko ljubil, ne ljubi filma!"

Ob tem je naštela, da so se v tekmovalni program med drugim uvrstile tako satirične kot formalistične komedije kot tudi žanrski filmi, psihološki triler, ljubezenska zgodba, zgodba o ljubezni do samega sebe, animirani film in vestern. "Teh 22 filmov kaže, kako zelo raznolika je kinematografija v letu 2026, vsak film pa je umetniško zasnovan in izpolnjuje lastno umetniško obljubo," so še povzeli besede direktorice festivala v sporočilu za javnost.

"Komaj čakamo, da vidimo, katerim filmom bo žirija pod vodstvom Wima Wendersa 21. februarja namenila zlatega in srebrne medvede," je še sporočila direktorica Berlinala.

Berlinale
Berlinale
FOTO: Profimedia

V tekmovalnem programu letošnjega Berlinala so se med drugim uvrstili animirani film A New Dawn Yoshitoshija Shinomiyasa, ameriško-madžarski film At the Sea Kornela Mundrucza, nemški Etwas ganz Besonderes Eve Trobisch, nemško-francosko-turška koprodukcija Gelbe Briefe Ilkerja Cataka, avstrijsko-nemška zgodovinska drama Rose Markusa Schleinzerja in The Loneliest Man in Town, kjer se pod režijo podpisujeta Tizza Covi in Rainer Frimmel.

V tekmi za zlatega in srebrne medvede so med drugim še britansko-ameriška Queen at Sea Lancea Hammerja, koprodukcija Turčije, Francije, Nizozemske, Grčije, Švedske in Savdske Arabije Kurtulus, kjer se pod režijo podpisuje Emin Alper, avstralski Wolfram Warwicka Thorntona in dokumentarec YO Love is a Rebellious Bird v režiji Anne Fitch in Bankerja Whitea.

V tekmovalnem programu Perspektive, ki so ga na festivalu premierno uvedli lani, ko je bil za najboljši film v novem tekmovalnem programu izbran celovečerni prvenec Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić, se je doslej uvrstilo 13 celovečernih prvencev. Ob tem so iz Berlina sporočili, da bodo 14. film morda objavili kasneje. Med filmi Perspektiv je 11 svetovnih premier, mednarodna premiera in evropska premiera. Šest filmov podpisujejo režiserke. Celoten program Berlinala bo, kot je napovedano na spletni strani festivala, objavljen 3. februarja.

Preberi še Kdo je slavil na 75. filmskem festivalu Berlinale?

Zlatega medveda za najboljši film je lani prejel norveški film Sanje Daga Johana Haugeruda.

Berlinale filmski festival berlin nemčija film
