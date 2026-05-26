Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Tekmovanje za pesem Evrovizije ob 70. jubileju s posebnim mini filmom

Ženeva, 26. 05. 2026 14.15 pred 11 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Dara

Tekmovanje za pesem Evrovizije obeležuje svojo 70-letnico tudi s posebnim jubilejnim mini filmom, v katerem so zaobjeli sedem desetletij evrovizijskega gesla Združeni z glasbo. Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira tekmovanje, je ob letošnji obletnici objavila tudi restavriran edini znani posnetek prve zmagovalne skladbe.

Glasbeno tekmovanje, ki je letos sredi maja potekalo v avstrijskem glavnem mestu Dunaj, so prvič pripravili 24. maja 1956 v švicarskem Luganu, v desetletjih pa se je med drugim razvilo v največji glasbeni dogodek v živo na svetu.

Evrovizijska dvorana
Evrovizijska dvorana
FOTO: AP

V jubilejnem mini filmu je na ogled izbor najbolj ganljivih trenutkov v zgodovini tekmovanja, za naslovno skladbo pa so izbrali nemško pesem Über die Brücke geh'n, ki jo je na Evroviziji leta 1986 zapela Ingrid Peters. Vključeni so tudi posnetki letošnje evrovizijske zmagovalke Dare, ki je s skladbo Bangaranga Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini tega tekmovanja.

Preberi še O čem govori zmagovalna pesem Evrovizije z naslovom Bangaranga?

V sodelovanju s švicarsko radiotelevizijo RSI so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pri EBU tudi poskrbeli za restavriranje edinega znanega ohranjenega posnetka nastopa švicarske pevke Lys Assia, ki je pred sedmimi desetletji s skladbo Refrain postala prva zmagovalka tega tekmovanja.

Lys Assia
Lys Assia
FOTO: AP

Producent Cris Fox, ki je sodeloval pri restavriranju posnetka, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal, da mu je ohranjanje zgodovine Evrovizije zelo pri srcu. "Ponosen sem, da je EBU naročila to obnovo, tako da bodo oboževalci lahko še dolga leta in v najboljši možni kakovosti vedno znova uživali v nastopu Lys Assie," je še dodal.

Martin Green
Martin Green
FOTO: Profimedia

Direktor tekmovanja za pesem Evrovizije Martin Green je ob tem povedal, da Evrovizija že 70 let kaže, kaj je mogoče doseči, ko se javne radiotelevizije združijo s skupnim ciljem: ustvariti trenutke veselja, čustev in povezanosti, ki presegajo meje. "Od majhnega gledališča v Luganu leta 1956 do današnjih stadionov in zaslonov po vsem svetu se tekmovanje za pesem Evrovizije nenehno razvija, pri tem pa ostaja zvesto svojemu ustanovitvenemu duhu – združevanju občinstva prek glasbe," je še dodal.

Evrovizija film spomini pesem tekmovanje

Zakaj režiser na setu filma Čudoviti um ni želel osebe, ki je film navdihnila?

24ur.com Na desetine nekdanjih tekmovalcev Evrovizije za izključitev Izraela
Zadovoljna.si Tu se bo naslednje leto odvijala Evrovizija
24ur.com Kakšen je vizualni in zvočni koncept 69. tekmovanja za pesem Evrovizije?
24ur.com Velika izjema: EBU glavni favoritki dovolil igranje violine v živo
24ur.com Vstopnice za letošnjo Evrovizijo na Dunaju razprodane v rekordnem času
24ur.com Prizorišče prihodnje Evrovizije še ni določeno
Moskisvet.com Takšna je bila pred 20 leti Evrovizijska zmagovalka
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
vizita
Portal
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
moskisvet
Portal
Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok
Umrla legenda slovenskega rokometa
Umrla legenda slovenskega rokometa
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725