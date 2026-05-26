Tekmovanje za pesem Evrovizije ob 70. jubileju s posebnim mini filmom

Glasbeno tekmovanje, ki je letos sredi maja potekalo v avstrijskem glavnem mestu Dunaj, so prvič pripravili 24. maja 1956 v švicarskem Luganu, v desetletjih pa se je med drugim razvilo v največji glasbeni dogodek v živo na svetu.

V jubilejnem mini filmu je na ogled izbor najbolj ganljivih trenutkov v zgodovini tekmovanja, za naslovno skladbo pa so izbrali nemško pesem Über die Brücke geh'n, ki jo je na Evroviziji leta 1986 zapela Ingrid Peters. Vključeni so tudi posnetki letošnje evrovizijske zmagovalke Dare, ki je s skladbo Bangaranga Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini tega tekmovanja.

V sodelovanju s švicarsko radiotelevizijo RSI so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pri EBU tudi poskrbeli za restavriranje edinega znanega ohranjenega posnetka nastopa švicarske pevke Lys Assia, ki je pred sedmimi desetletji s skladbo Refrain postala prva zmagovalka tega tekmovanja.

Producent Cris Fox, ki je sodeloval pri restavriranju posnetka, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal, da mu je ohranjanje zgodovine Evrovizije zelo pri srcu. "Ponosen sem, da je EBU naročila to obnovo, tako da bodo oboževalci lahko še dolga leta in v najboljši možni kakovosti vedno znova uživali v nastopu Lys Assie," je še dodal.

