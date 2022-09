'Televizija zaradi nove tehnologije ni izgubila čarovnije'

"Prihodnost televizije je v barvah, v barvah lokalnih vsebin, zabavnem programu, serijah in v informativnem programu, saj bo televizija vedno relevantna, dokler bo na voljo lokalna vsebina," je še povedal in dodal, da se zaveda, da je današnji gledalec televizije drugačen, kot je bil pred 20 ali 30 leti. "Današnji gledalec ob 19. uri k ogledu informativne oddaje pristopa kot že informirani gledalec. Čez dan se je informiral na internetu. Pomembno je, da mi kot televizija razmišljamo, kako te informacije zapakirati, da bo naša informativna oddaja zanj še vedno atraktivna in relevantna."

15. Weekend Media Festival

Rovinjski Weekend Media Festival vsako leto poteka tretji vikend v septembru in vsem, ki so kakorkoli povezani z mediji in oglaševanjem, ponuja nemalo panelov, okroglih miz in predavanj o raznoraznih medijskih tematikah. "Weekend ima to moč, da ljudi privablja že 15 let, čeprav smo si na začetku zamislili, da bo festival veliko manjši in predvsem krajši," je povedal direktor Festivala Tomo Ricov: "A zdaj smo tu. 15 let kasneje in smo največja regionalna komunikacijska konferenca. Letos smo šli še korak dlje, saj znotraj festivala ponosno gostimo mednarodni festival kreativnosti Golden Drum."