Televizijske vloge, s katerimi so zvezdniki začeli graditi kariere

Jennifer Lawrence je druga najmlajša dobitnica oskarja za najboljšo igralko, zato številni mislijo, da so ji bile velike vloge položene v zibelko. Na televiziji se je med drugim pojavila tudi v seriji Monk , kjer je bila oblečena v kosmato živalsko obleko in predstavljala maskoto.

Karierna pot Georgea Clooneyja je dobro poznana v medijih. Pred filmsko slavo in tudi pred televizijsko slavo se je pojavil v serijah The Facts of Life , Zlata dekleta in Roseanne . Vsa zgodnja leta v karieri si je močno prizadeval, da bi resnično uspel, kar je tudi dosegel.

Jason Segel je sprva dobil manjšo vlogo v filmu Zabava, ki jo komaj čakam , kmalu je nato igral tudi v Freaks and Geeks. Nato je igral tudi stransko vlogo v sitkomu Undeclared , končno pa je doživel uspeh s serijo Kako sem spoznal vajino mamo , ki je požela velik uspeh in ga izstrelila med zvezde.

Ryan Gosling je bil pred uspešnicoLa La Landin Beležnico otroški igralec v svoji rodni Kanadi. Med drugim je igral v otroški grozljivi seriji Are You Afraid of the Dark?