Televizijsko akademijo kritiziral tudi raper Snoop Dogg, očita ji rasizem

Kritikam letošnje podelitve televizijskih nagrad emmy za leto 2021 se je pridružil še raper Snoop Dogg. Ta televizijski akademiji očita, da je bilo znova nagrajenih premalo nominirancev črne ali druge rase. Čeprav je bilo nominirano rekordno število nesvetlopoltih, so vseh 12 glavnih nagrad odnesli belci.

Raper Snoop Dogg je v svoji objavi na družbenem omrežju Instagram opozoril, da so letošnje nagrade emmy znova razočarale, saj so kljub nominaciji 49 igralcev in igralk drugih ras vseh 12 glavnih nagrad domov odnesli svetlopolti igralci.

Med nominiranci za nagrade emmy so se znašli tudi Morgan Freeman, Kevin Hart, Tracee Ellis Ross, Daniel Kaluuya in pred kratkim umrli Michael K. Williams, a so na koncu večera ostali praznih rok. Žirijo akademije je Snoop Dogg na Instagramu skritiziral s precej grobimi žaljivkami. "Zakaj se še vedno sprašujete, zakaj ne maram vseh teh neumnih nagrad. To ni za nas, tudi emmyji ne," je zapisal 49-letni Snoop, k zapisu pa priložil kolaž 38 fotografij temnopoltih nominirancev.

Počastili so sicer igralko Michaelo Coel, ki pa je dobila nagrado v kategoriji za izjemni scenarij za omejeno ali antologijsko serijo oziroma film. Nagrajena je bila za serijo I May Destroy You. RuPaul je postal največkrat nagrajeni temnopolti igralec v zgodovini, nagrado pa je dobil za resničnostno oddajo. Mnogi oboževalci so bili razočarani nad nagrajenko v kategoriji za glavno žensko vlogo, v kateri je slavila Olivia Colman, kipec pa bi bolj privoščili zvezdnici serije Pose, MJ Rodriguez.

Po prireditvi je podelitev kritiziral tudi raper 50 Cent, ki pa je svojo objavo nato izbrisal. Tudi on meni, da je žirija pozabila na temnopolte nagrajence: "Emmyji imajo še zmeraj ločene toaletne prostore za temnopolte." Igralec Seth Rogen pa je imel težave z varnostnimi protokoli in covidnimi ukrepi na prireditvi. Zmotili so ga velikost dvorane in preventivni ukrepi na prireditvi. Odrejene ukrepe sta branila producenta Ian Stewart in Reginald Hudlin.