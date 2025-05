Telo Toma Hardyja si po številnih poškodbah na snemanjih ne bo opomoglo

"Imel sem dve operaciji kolena, imam hernijo diska v hrbtu, pa tudi išias. Imam tudi, kako se že reče, plantarni fasciitis?" je našteval zvezdnik, ki je na koncu omenil težave z vnetjem tetive stopalnega loka in nadaljeval: "Od kod je to prišlo? In zakaj? Imam tudi težave s kolkom. Je, kot da bi moje telo razpadalo na posamezne dele in se ne bo nikoli popravilo."

Igralec je dejal še, da mu je všeč ideja, da bi si dal presaditi kostni mozeg, s katerim bi pomagal sam sebi in dodal: "Če bi prišlo do tega, se mi zdi, da bi sprejel nasvet, naj to storim."

Hardy pa je v intervjuju razkril še, da bi pred časom skorajda prišlo do tega, da bi združili njegov lik iz franšize Venom in Spider-Mana, da do tega ni prišlo, pa so bili najbolj razočarani njegovi otroci. Na vprašanje, zakaj je tako naneslo, pa je odgovoril: "Ne vem, kako naj odgovorim na to vprašanje. Bili smo blizu. Prišli smo tako blizu uresničitve, kolikor smo lahko, brez da bi film dejansko posneli, kar bi z veseljem storil, saj bi bilo to zelo zabavno."

"To bi bilo za moje otroke, saj me prav oni stalno opominjajo, kako pomembni so ti liki, čeprav imamo tudi odrasli radi super junake, kar dokazuje tudi prodaja vstopnic," je še povedal igralec.