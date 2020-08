Tematski park Harryja Potterja tudi v Tokiu

Tokijski park Harryja Potterja bo do leta 2023 nastal na lokaciji, kjer trenutno stoji zabaviščni park Toshimaen, ki pa ga bodo kmalu zaprli, še navaja AFP.

Prvi tematski park Making of Harry Potter so odprli leta 2012 zunaj Londona in je pred pandemijo novega koronavirusa privabil do 6000 obiskovalcev na dan. Sicer pa so tematske parke Harryja Potterja ustvarili tudi pri Studiih Universal, in sicer v ameriškem Orlandu in v Hollywoodu ter v japonski Osaki.

Idejo za serijo knjig o Harryju Potterju je pisateljica J. K. Rowling dobila leta 1990 med vožnjo z vlakom. Pisanje prve knjige z naslovom Harry Potter in kamen modrosti ji je vzelo pet let, še nadaljnji dve leti pa sta pretekli, da je knjiga po številnih zavrnitvah končno našla založbo. Zadnji, sedmi roman o Harryju Potterju, je izšel leta 2007.

Štiri leta po izidu prve knjige se je začela še filmska franšiza. Posneli so osem filmskih uspešnic, ki so polnile kinodvorane po vsem svetu.