Temnopolta igralka prevzema legendarno tajno številko 007?

Britanska spletna stran The Guardianje povzela pisanje anonimnega vira, ki je razkril, da v filmski franšizi o najbolj slavnem tajnem agentu Jamesu Bondu prihaja do velike spremembe in to že na začetku filma.

Vir je tako razkril, da se nova bondiada začne s sceno, v kateri Bond, ki ga igra Daniel Craig, uživa zasluženi pokoj na Jamajki, ko ga vpokličejo v boj proti novemu sovražniku.

Ta začetek pa naj bi spremljala scena, v kateri M pokliče agenta 007 na misijo, nato pa v sobo vstopi temnopolta igralka Lashana Lynch. "Gre za trenutek presenečenja. Bond ostaja Bond, nadomeščen je le kot 007," je dejal anonimni vir.

31-letna Lashana Lynchprihaja iz Londona, na filmu pa se je prvič preizkusila z vlogo v Tekačicah, preboj pa ji je prinesla vloga pilotke Marie Rambeau v filmu Stotnica Marvel.