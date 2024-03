Težave v raju: Tina šokirana, ker je Tiago pregledal njen telefon

Tiago je v hrvaškem šovu Brak na prvu že povedal, da ga moti, da Tina včasih ne komunicira, ko si to on želi in da se mu zdi, da se izogiba resnim pogovorom. Pravi, da takrat utihne in se zapre sama vase, kar pa njemu ni všeč, saj bi rad težave reševal sproti. "Ti si jezna, si tiho. Nič ne morem. Včasih me gledaš, kot da sem mrtev. Nočeš se pogovarjati in se zdi, kot da je med nama konec. To mi res ni všeč," ji je potožil Tiago, v izjavi pa je povedal: "To mora spremeniti. Če imava v vezi težave, se morava pogovoriti. Ja, imava drugačen tempo zaljubljenosti, ampak nikakor pa me ne odreži od sebe. To mora spremeniti."

Kasneje jo je kar od enkrat vprašal, če se ji zdi, da je razvajena. Tina se je vprašanju začela smejati in ga vprašala, kaj s tem misli, potem pa v izjavi povedala, da je vprašanje ni zmotilo. "Vem, kdo in kaj sem. Mislim, da nisem razvajena. Vem, kaj imam in za vse to sem hvaležna." Tiaga pa je vprašala, zakaj jo to sprašuje. V izjavi je Brazilec povedal, da se nekajkrat pritožuje večkrat zaporedoma in se mu zdi, da razume že prvič, da se ni treba toliko pritoževati.

Na pikniku sredi narave sta zakonca dobila še en izziv, ki so jima ga poslali strokovnjaki. Namreč izzvali so ju, da zamenjata telefone. "Pravijo, da je mobitel ogledalo osebnosti. Izmenjajta si mobilne telefone , da bi se bolje spoznala in poglobila vajino zaupanje." Tina je brez oklevanja v sekundi rekla: "Ne bom ti dala svojega telefona. Kaj misliš s tem?"

Tiagu njena reakcija nikakor ni bila všeč: "Nekaj ni v redu, ne vem. Zakaj se tega tako boji?" Tina je bila presenečena, da bi ga njen novopečeni mož dal brez težav. Tina se je tega branila in je povedala, da tega ne misli delati, ker ima slabe izkušnje iz prejšnjih razmerij. "Mislim, da je to samo pokvarilo najino zaupanje. Tega ne bom delala, res ne."