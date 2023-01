Težko pričakovana premiera: 32 let po babici gre na jug tudi dedek

Težko pričakovani film Dedek gre na jug je končno prispel na filmska platna. V torek je v ljubljanskem Cineplexxu potekala premiera, dogodek pa je z obiskom dodatno popestrila zvezdniška igralska zasedba. Med gledalci je bilo moč opaziti tako glavna igralca Borisa Cavazzo in Vlada Novaka kot tudi vse ostale sodelujoče, kot so Zala Djurić, Jonas Žnidaršič, Goran Navojec, Maruša Majer, Dario Varga, Nenad Tokalić, Senko Velinov, Jasna Diklić, Ksenija Mišič, Timon Šturbej in Primož Pirnat. Za režijo filma je tako kot pred 32 leti, ko je režiral kultni slovenski film Babica gre na jug, poskrbel Vinci Vogue Anžlovar.

Težko pričakovani film Dedek gre na jug je v torek končno prišel na filmska platna. V Cineplexxu ga je na pot po slovenskih kinodvoranah pospremila filmska ekipa in zvezdniška ekipa igralcev, ki so zaupali marsikatero prigodo s snemanja. Gledalce je najprej pozdravil avtorski del ekipe – Julij Zornik, Teo Rižnar, Zarja Predin, Milko Lazar, Miloš Srdić in producent Branislav Srdić – nato pa še igralci Boris Cavazza, Zala Djurić, Goran Navojec, Nenad Nešo Tokalić, Ksenija Mišič, Jonas Žnidaršič in Zlatko Ožbolt. Bučen aplavz je požel režiser, scenarist ter soskladatelj filma Vinci Vogue Anžlovar, ki je 32 let po babici na velika platna pripeljal še dedka. Pogovoru je sledilo presenečenje z glasbeno točko Lange in Zale Djurić, ki je zapela pesem Ako se vratiš.

Kako se zaplete in razplete zgodba o dveh prijateljih, ki se poznata že vrsto let, saj sta skupaj igrala v jazz orkestru, so prvi preverili tudi mnogi znani obrazi. Med gledalci sta bila zakonca Djurić, igralca Jernej Gašperin in Vid Klemenc, igralec Francesco Borchi, pevec Zoran Predin z ženo Barbaro, igralec Marko Miladinovič, frizer Stevo Pavlovič, novinarka Ana Raščan ter komentatorja naše oddaje Vrtnice in vino Jan Čampa in Eva Plešnar. Deljenje filmskih vtisov z igralci in ustvarjalci filma se je ob ritmih Lange nadaljevalo do poznih večernih ur.