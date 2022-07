Težko pričakovana serija Vedno tvoja se vrača z novo sezono

Žalost, veselje, spletke, jeza in ljubezen. Serija Vedno tvoja je osvojila srca gledalcev po vsem svetu in nič drugače ni v Sloveniji. Napeti finale tretje sezone nas je pustil odprtih ust, že čez nekaj dni pa bomo izvedeli, kako se bo zgodba nadaljevala.

V četrti sezoni bomo ponovno spremljali življenje mlade Zuleyhe, ki ji ni bilo prizaneseno z vzponi in padci. Po smrti svoje neuslišane ljubezni Yilmaza, se je končno sprijaznila in poročila z Demirjem, a kaj, ko je še Demir skrivnostno izginil neznano kam. Zuleyha se sedaj z vsemi silami bori zaščititi sina Adnana, čedalje bolj jasno pa ji je, da želijo vsi manipulirati z njo in z njenim premoženjem. Ker nima rame, na katero bi se lahko naslonila, se mora z vsemi izzivi pogumno soočiti kar sama.