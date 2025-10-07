Svetli način
Težko pričakovani Del Torrov Frankenstein kmalu v izbranih kinematografih

07. 10. 2025

STA
Težko pričakovani novi film Guillerma del Tora Frankenstein, ki so ga premierno prikazali v tekmovalnem delu letošnjega filmskega festivala v Benetkah, bo kmalu na ogled na velikem platnu. Uradni napovednik in plakat, ki razkrivata glavnega junaka, sta že bila objavljena, v izbranih kinodvoranah pa bodo film prikazali 22. oktobra.

V filmu Frankenstein je mehiški filmski ustvarjalec priredil literarno klasiko Mary Shelley iz leta 1818 o Viktorju Frankensteinu, briljantnem, a egocentričnem znanstveniku, ki v pošastnem eksperimentu oživi bitje, ki bo pogubil tako ustvarjalca kot njegovo stvaritev. Glavna lika sta odigrala Oscar Isaac in Jacob Elordi, v filmu pa so med drugim nastopili še Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen in Christian Convery.

Guillermo Del Toro
Guillermo Del Toro FOTO: Profimedia

Z oskarjem nagrajeni režiser je Frankensteina pripravljal več let, na premieri v Benetkah pa so ga pozdravili s 15-minutnimi ovacijami. O navdihu za snemanje je Guillermo Del Torro, ki je v Benetkah leta 2017 prejel zlatega leva za film Oblika vode, povedal, da je bil Frankenstein zanj religija.

"Že od otroštva - vzgojen sem bil zelo katoliško - nisem nikoli povsem razumel svetnikov. In ko sem na platnu videl Borisa Karloffa, sem razumel, kako je videti svetnik ali mesija. Zato sem to bitje spremljal že od otroštva in vedno sem čakal, da bo film posnet v pravih pogojih, tako v ustvarjalnem smislu kot v smislu tega, da doseže stopnjo, ki je potrebna za to, da ga napravim drugačnega," je povedal o filmu.

guillermo del toro režiser frankenstein film
