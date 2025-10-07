Težko pričakovani Del Torrov Frankenstein kmalu v izbranih kinematografih

Težko pričakovani novi film Guillerma del Tora Frankenstein, ki so ga premierno prikazali v tekmovalnem delu letošnjega filmskega festivala v Benetkah, bo kmalu na ogled na velikem platnu. Uradni napovednik in plakat, ki razkrivata glavnega junaka, sta že bila objavljena, v izbranih kinodvoranah pa bodo film prikazali 22. oktobra.

V filmu Frankenstein je mehiški filmski ustvarjalec priredil literarno klasiko Mary Shelley iz leta 1818 o Viktorju Frankensteinu, briljantnem, a egocentričnem znanstveniku, ki v pošastnem eksperimentu oživi bitje, ki bo pogubil tako ustvarjalca kot njegovo stvaritev. Glavna lika sta odigrala Oscar Isaac in Jacob Elordi, v filmu pa so med drugim nastopili še Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen in Christian Convery.

Guillermo Del Toro FOTO: Profimedia icon-expand

Z oskarjem nagrajeni režiser je Frankensteina pripravljal več let, na premieri v Benetkah pa so ga pozdravili s 15-minutnimi ovacijami. O navdihu za snemanje je Guillermo Del Torro, ki je v Benetkah leta 2017 prejel zlatega leva za film Oblika vode, povedal, da je bil Frankenstein zanj religija.