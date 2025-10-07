Težko pričakovani Del Torrov Frankenstein kmalu v izbranih kinematografih

V filmu Frankenstein je mehiški filmski ustvarjalec priredil literarno klasiko Mary Shelley iz leta 1818 o Viktorju Frankensteinu, briljantnem, a egocentričnem znanstveniku, ki v pošastnem eksperimentu oživi bitje, ki bo pogubil tako ustvarjalca kot njegovo stvaritev. Glavna lika sta odigrala Oscar Isaac in Jacob Elordi, v filmu pa so med drugim nastopili še Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen in Christian Convery.
Z oskarjem nagrajeni režiser je Frankensteina pripravljal več let, na premieri v Benetkah pa so ga pozdravili s 15-minutnimi ovacijami. O navdihu za snemanje je Guillermo Del Torro, ki je v Benetkah leta 2017 prejel zlatega leva za film Oblika vode, povedal, da je bil Frankenstein zanj religija.
"Že od otroštva - vzgojen sem bil zelo katoliško - nisem nikoli povsem razumel svetnikov. In ko sem na platnu videl Borisa Karloffa, sem razumel, kako je videti svetnik ali mesija. Zato sem to bitje spremljal že od otroštva in vedno sem čakal, da bo film posnet v pravih pogojih, tako v ustvarjalnem smislu kot v smislu tega, da doseže stopnjo, ki je potrebna za to, da ga napravim drugačnega," je povedal o filmu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.