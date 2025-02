Težko pričakovani film Belo se pere na devetdeset dobil prvi napovednik

OGLAS

Ustvarjalci filma Belo se pere na devetdeset, ki prihaja v kinematografe jeseni 2025, so za voljo lažjega čakanja ponudili gledelcem krajši napovednik filma. "Želel bi si, da iz tega napovednika gledalci začutijo pravo vzdušje, torej to so ta osemdeseta, ki se jih spominjamo predvsem grenko sladko. Ta film ima eno veliko dušo in srce," je ob izidu prvega napovednika za težko pričakovani film, povedal filmski producent Aleš Pavlin. A ne gre za običajen napovednik, v katerem je več dialogov oziroma izsekov iz filma, pač pa za nekaj posebnega."Tu pa je podobno kot pri največjih svetovnih filmih, pri katerih napovednih naslovi zgolj nekaj ključnih informacij in vzdušje," je dodal Aleš. Napovednik si že lahko ekskluzivno pogledate tu na naši spletni strani.

Belo se pere na devetdeset je iskrena, pretresljiva in pogumna avtobiografska izpoved novinarke in pisateljice Bronje Žakelj, po kateri so lansko leto maja začeli snemanje istoimenskega celovečernega igranega filma, ki nastaja po scenariju in v režiji Marka Naberšnika. Pri nastajanju scenarija je sodelovala tudi avtorica avtobiografskega romana, ki je že ob izidu leta 2018 doživel velik uspeh, mi pa smo o filmu, ki pride na platna jeseni, spregovorili s filmskim producentom Alešem Pavlinom. "Sam film smo zastavili izjemno ambiciozno, gre za koprodukcijo šestih držav. Videli boste tudi, da je film produkcijo zelo bogat za naše razmere. Dogajati se začne konec sedemdesetih, zaključi se v začetku tega stoletja," nam je zaupal filmski producent Pavlin.

Padla prva klapa filma Belo se pere na devetdeset FOTO: Damjan Žibert icon-expand