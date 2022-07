The Gray Man z Ryanom Goslingom kmalu z nadaljevanjem

Akcijski triler The Gray Man , ki je šele pred nekaj dnevi doživel premiero v tujih kinodvoranah, bo po besedah ustvarjalcev kmalu dobil nadaljevanje. Brata Joe in Anthony Russo , ki sta se podpisala pod režijo, namreč želita zaradi dobrega odziva gledalcev po vsem svetu zgodbo razširiti v franšizo. Poleg nadaljevanja je tako v načrtu tudi t. i. spin-off, ki bo temeljil na zgodbi agenta, prirejeni po knjigah ameriškega avtorja Marka Greaneyja o morilcu Courtu Gentryju.

V akcijskem trilerju s komičnimi elementi so poleg Ryana Goslinga zaigrali še Chris Evans , Ana de Armas , Rege-Jean Page in Billy Bob Thornton . Kdaj naj bi začeli snemati nadaljevanje, za zdaj še niso razkrili.

Ryan Gosling se je sicer zadnje mesece mudil v Los Angelesu, kjer je za prihajajoči film o legendarni lutki Barbie stopil v čevlje zagorelega in svetlolasega Kena. Fotografija igralca v novi podobi je hitro zaokrožila po spletu in prejela pozornost uporabnikov. V filmu bo zaigral ob Margot Robbie, ki bo upodobila Barbie, pojavila pa se bodo tudi druga znana imena, med katerimi so America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae in Michael Cera.