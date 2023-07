The Rock bo za nastop v filmu prejel najvišje plačilo za moško vlogo doslej

Dwayne Johnson bo za nastop v novem filmu prejel zajeten kup denarja, s tem pa bo postal najbolje plačan igralec v zgodovini filma. The Rock bo za nastop v akcijski komediji Red One, ki bo premierno predvajana še letos, prejel plačilo 45 milijonov evrov, poroča portal Puck. Pred njim sta z vrtoglavim zneskom prednjačila Robert Downey Jr. in Will Smith.

Dwayne Johnson se bo še letos pojavil v filmu Red One, zanj pa bo prejel najvišje plačilo za moško vlogo doslej. The Rock naj bi za film, ki bo na ogled v predbožičnem času, prejel 45 milijonov evrov, ob njem pa bodo nastopili še Chris Evans, JK Simmons, Lucy Liu in Nick Kroll. Do sedaj sta rekordno plačilo 36 milijonov evrov prejela Robert Downey Jr. s filmom Stotnik Amerika: Državljanska vojna in Will Smith s filmom Kralj Richard.

icon-expand Dwayne Johnson bo za vlogo v novem filmu prejel 46 milijonov evrov. FOTO: Profimedia

Zgodba filma Red One za zdaj ostaja skrivnost, znano pa je, da bo zaigral komandirja Calluma Drifta, film pa bo režiral Jake Kasdan. O filmu je že aprila leta 2022 za portal comicbook.com spregovoril Chris Evans, ki je dejal: "V tej industriji sem že predolgo časa, da mi je šele sedaj pot prekrižal prvi božični film. Nikoli nisem zaznal nobenega. Jih snemajo in so na seznamu, a sam nisem imel nikoli priložnosti za kakšnega." "Ko se je pojavil ta, sem preprosto rekel, da ga ne morem zavrniti. Dwayne je preprosto neverjeten. Je zelo prijazen človek. Neverjeten je pri tem, kar počne, in res je zabaven. Zelo očarljiv je in spozna se na stvari," pa je še pohvalil svojega soigralca in največjega zaslužkarja.