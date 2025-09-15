The Studio postavil nov rekord, Owen najmlajši nagrajenec v 40 letih

Serija The Studio režiserja Setha Rogena je na 77. podelitvi televizijskih nagrad emmy s 13 kipci postavila rekord za največ zmag komične serije v eni sezoni. 15-letni Owen Cooper, ki je navdušil v seriji Adolescence, pa je z zmago v kategoriji za najboljšega stranskega igralca postal najmlajši dobitnik emmyja v zadnjih 40 letih.

Rogen si je nagrado za režijo delil z dolgoletnim sodelavcem in soustvarjalcem serije The Studio Evanom Goldbergom, emmyja za scenarij pa si je delil prav tako z Goldbergom in drugimi. Serija je zaradi uspešne prve sezone na podelitvi nagrad sinoči v Los Angelesu požela veliko pozornosti, Rogen pa je osvojil štiri emmyje, vključno z nagradami za igranje, režijo in scenarij. Noah Wyle je za vlogo v seriji The Pitt prejel emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji in tako po petih nominacijah v 90. letih za vlogo v seriji ER, ki mu niso prinesle zmage, prvič osvojil prestižno nagrado.

Noah Wyle FOTO: Profimedia icon-expand

Katherine LaNasa je osvojila nagrado za najboljšo stransko igralko v medicinski seriji HBO Max, ki je doživela pravljični večer in premagala favorite, kot sta Severance in Beli lotos. Netflixova serija Adolescence je prevladovala na podelitvi z osmimi zmagami, vključno z nagrado za najboljšo miniserijo. Serija pripoveduje zgodbo 13-letnika iz Velike Britanije, ki je obtožen umora. Za upodobitev dečka je 15-letni Owen Cooper prejel nagrado za najboljšega stranskega igralca, s čimer je postal najmlajši dobitnik nagrade emmy v zadnjih 40 letih.

Owen Cooper FOTO: AP icon-expand

Nagrado za najboljšega igralca je prejel soustvarjalec serije Stephen Graham. Nagrado za najboljšo stransko igralko je prejela Erin Doherty za vlogo terapevtke, Graham pa je dobil emmyja za scenarij. Cristin Milioti je osvojila emmyja za najboljšo glavno igralko v miniseriji The Penguin.

Erin Doherty FOTO: AP icon-expand

Odmevala je tudi zmaga komika Stephena Colberta za njegovo večerno komično oddajo The Late Show, ki jo televizija CBS namerava zaradi finančnih težav prihodnje leto ukiniti. So se pa voditelji večernih televizijskih oddaj v zadnjem obdobju znašli tudi v nemilosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. "Zahvaljujem se CBS, da nam je dala privilegij biti del tradicije poznih večernih oddaj, za katero upam, da se bo nadaljevala še dolgo po tem, ko mi ne bomo več delali te oddaje," je dejal Colbert.

Stephen Colbert FOTO: AP icon-expand

Britt Lower je v seriji Severance osvojila emmyja za najboljšo igralko v dramski seriji, Tramell Tillman pa nagrado za najboljšega stranskega igralca v dramski seriji. Jean Smart je četrtič osvojila nagrado za najboljšo igralko v komediji za vlogo v seriji Hacks in s 73 leti podrla lasten rekord najstarejše ženske, ki je kdaj koli osvojila nagrado v tej kategoriji. Vsi zmagovalci v igralskih kategorijah razen Smart so bili prvič nominirani. Njena soigralka in stalna partnerka Hannah Einbinder je osvojila nagrado za najboljšo stransko igralko v komediji, ob prejemu nagrade pa se je zapisala v zgodovino z neposredno kritiko ameriške Službe za priseljevanje in carino (ICE) in vzklikom "Osvobodimo Palestino!". Morda največje presenečenje podelitve je Jeff Hiller, ki je osvojil nagrado za najboljšega stranskega igralca v komediji za serijo Somebody Somewhere.

Prevlada pretočnih platform