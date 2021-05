Thelma in Louise, 30 let ženske moči

Scott je namreč tipični moški film o dveh prijateljih postavil v ženski kontekst, dveh precej različnih karakterjev. Obema prekipi, zato enostavno "dezertirata" in se podata na pot osebne osvoboditve, ne glede na to, katere družbena pravila, zakone in tabuje prelomita, kršita ali podreta na njuni odisejadi. Da je Callie Khouri prejela oskarja za scenarij ne preseneča, kot tudi ne, da seksi mamici spotoma vzbudita veliko pozornost moških, med katerimi se znajde tudi seksi JD, ki si ga Thelma še posebej dobro zapomni. Sicer pa ženski duo žene na novo najdena svoboda, saj sta se otresli "kontrolfrikovskih" možev, ki jima ne moreta ničesar več omejevati.

Režiser Ridley Scott nikakor ni bil novinec, saj je pred tem, med drugim, zrežiral kultna filma znanstvene fantastike Osmi potnik (1979) in Iztrebljevalec (1982) , s Thelmo in Louise pa desetletje kasneje temeljito dregnil v duh časa. Zdi pa se, da film tudi tri desetletja kasneje ostaja relevanten in aktualen. Družba je še vedno večinoma patriarhalna, četudi sta protagonistki skozi film uprizorili nepozabno pot samospoznanja in odrešitve, v dobrem ali pač slabem.

... koga neki? Brada Pitta, seveda! Dejstvo je namreč, da danes 57-letni Pitt do takrat ni posnel nič kaj omembe vrednega. Pri triindvajsetih je začel igrati v serijah (Another World, Dallas, 21 Jump Street, Growing Pains) , kdo se morda spomni komičnega trilerja Cutting Class iz leta 1989, pravi preboj pa se je zgodil prav z vlogo JD-ja v Thelmi in Louise , je bil na pragu tridesetih. O njegovem "zloglasnem" razkazovanju trebušnih "radiatorčkov", ob katerem so prvič zavzdihnile vse bodoče oboževalke po vse svetu, pa tudi ni vredno izgubljati besed. Pitt je potem presedlal v večje filme (Reka poje mi, Kalifornija, Prava stvar, Intervju z vampirjem, Jesenska pripoved, Se7em, 12 opic) , s katerimi je svojo kariero poslal naravnost v prvo ligo njegove generacije igralcev.

Geena Davis in Susan Sarandon leta 2016, ob 25-letnici Thelme in Louise. Vlogi naj bi sicer prvotno morali odigrati Michelle Pfeiffer in Jodie Foster.

Ali sta bolj podobni Bonnie & Clydeuali Butchu Cassidyju in Sundance Kidu, tako ostaja presoja vsakemu posamezniku. Zagotovo pa je stvar okusa tudi zaključek, ki je bil izbran v filmu, ki povsem uniči moški šovinizem in pokaže na lepši jutri, ženski se poljubita in z roko v roki zapeljeta v gotovo smrt. Ali originalni, kakršnega je predvidel Scott in si ga lahko pogledate na kakšni posebni DVD ali blu ray izdaji, ko na videz neuničljivi tandem pade v roke policistom in nekoliko manj romantično, a vseeno usodno, konča v prepadu.

Nekateri kritiki so sicer v filmu videli veliko nasilja, ki se dogaja v imenu ženske osamosvojitve in "moči", češ, da se obnašata "po moško, pod krinko feminizma". Po drugi strani pa so nekateri menili, da je film nepošten do moških, ker jih prikazuje kot obupne. Kar pa seveda niso vsi. Spomnite se le na ključnik #nevsimoški (#NotAllMen). Thelma in Louise sta najbrž postali vzornici številnim ženskam, ki so si želele tovrstne osvoboditve in so stopile v boj za svoj glas, za svoje mesto na tem svetu, sploh, če so dotlej živele v kakršni koli obliki toksičnega odnosa.

"Ni velikokrat možnost, da igraš vlogo odpadnice," je kasneje povedala Susan Sarandon, Geena Davis, ki smo jo pred tem gledali tudi v odlični Cronenbergovi Muhi, pa priznala, da je "ta film zanjo vse spremenil". "Če vam ta film predstavlja grožnjo, potem se identificirate z napačno osebo," je dejala Davisova, ki je kasneje nekoliko obupala nad igranjem, saj je bilo razmerje med spodobnimi moškimi in ženskimi vlogami po njenem katastrofalno, četudi je priznala, da se je prav zaradi te vloge bolj začela zavedati same sebe. Drži pa tudi, da je leta kasneje v seriji Commander in Chiefodigrala prvo žensko predsednico ZDA.