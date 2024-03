Tiago o komunikaciji s Tino: Ko gre za resne pogovore, nikoli ni pravi trenutek

Tina Blašković in Tiago Coutinho Nunes sta se dopoldne odpravila na tržnico in se sprehodila med stojnicami ter nakupila zelenjavo in sadje. Pozneje sta se ustavila v mestnem parku in se pogovarjala o prihodnosti. Tiago je odprl pogovor o skupnem življenju in rekel, da mu ni do življenja v Kopru, Tina pa je rekla, da ji ni do življenja v Zagrebu.

Več kot očitno je bilo, da se Tina o tem ni želela pogovarjati. "Ko sem vstopila v ta eksperiment, nisem niti približno pričakovala, da se mi bo zgodilo kaj tako lepega. In ko se mi zgodi kaj lepega, rada sanjarim. In ko si omenil Zagreb in Koper ... S tem so se mi malo razblinile sanje."