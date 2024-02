Tiago Coutinho Nunes: kdo je novi mož Tine Blašković?

OGLAS

Tiago Coutinho Nunes je na Hrvaškem že skoraj šest let, dela v logistiki pri servisu za stranke v Zagrebu, všeč mu je življenje, ki si ga je ustvaril pri naših južnih sosedih in pravi, da še vedno pogreša osebo, s katero bi vse to delil, ker nikoli ni bil zares zaljubljen.

"V Evropo sem najprej šel v Nemčijo, zaradi nogometa, a ker ni šlo vse po načrtih, sem poiskal sosednjo državo, kjer bi lahko legalno ostal. Prišel sem na Hrvaško in začel delati v hostlu. Po tem sem imel veliko drugih služb (nogometni trener za otroke, inštruktor vodne aerobike, animator, natakar v restavracijah ...) in se še vedno prilagajam tukajšnji kulturi, je pa pozitivno, da so ljudje tu veliko bolj prijazni kot v drugih državah," je iskren Tiago in dodal: "Seveda ni bilo lahko, ko sem prvič prišel sem, a sem se počutil dobro, če ne zaradi drugega, zaradi nogometnega okolja, še posebej med svetovnim prvenstvom leta 2018. Rekel bi, da nogomet in šport na sploh rušita številne kulturne ovire in povezovanje ljudi. Zdelo se mi je zelo domače, ker imajo ljudje tukaj zelo radi nogomet, tako kot ljudje v Braziliji."

Tiago pravi, da Hrvati na začetku morda niso tako odprti kot Brazilci, a vseeno sklepa, da sta si naroda zelo podobna. "Na primer, Hrvati se radi objemajo, radi se družijo s prijatelji in se šalijo na račun drug drugega. Podobni smo tudi pri sklepanju prijateljstev, kar se mi zdi čudovito. Mogoče sem opazil razlike v smehu. Zdi se mi, da se mi veliko več smejimo kot Hrvati. In nenazadnje, Brazilci znamo bolje plesati." 30-letnik ne skriva, da obožuje tudi hrvaško kulinariko – predvsem črno rižoto in vso morsko hrano ter pozimi domačo jagnjetino. In ženske? "Ženske na Hrvaškem so v vsaki regiji drugačne, tako da si ne bi upal posploševati. Ker se še nisem z nekom ustalil, bi rekel, da je to moja krivda, ampak na splošno so Hrvatice super ženske."

Pravi, da ima rad izzive in se ne boji ljubezni, zato se je tudi odločil, da bo sodeloval v šovu Brak na prvu. "Zdelo se mi je, da je to odlična priložnost, da poskusim ta družbeni eksperiment, ki bi lahko privedel do tega, da nekoga srečaš za vse življenje. V to sem šel z mislijo, da če ne poskusim, ne bom vedel. Upam, da se morda celo zaljubim."