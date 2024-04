Tiago jezen na Tino: To ni nikakršna zveza, ne morem biti, kar sem!

Tina in Tiago sta bila v sociološkem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Hrvaška edina, ki sta bila na prvi pogled zaljubljena in z več kot očitno kemijo. Zdaj je v eksperiment vstopil nov par, Mura Klara in Marko , med katerima se je prav tako ljubezen zgodila na prvi pogled. Zdi se, da sta v primerjavi z njima Tina in Tiago zdaj že 'stara zakonca', saj odkrivata tudi stvari, ki jima gredo pri drugi osebi na živce.

Predvsem je to izpostavil Tiago. "Ne morem biti, kar sem. Vedno me moraš prekiniti. To vedno delaš. Ne morem biti samo svoj, takšen, kot sem," je na večerji Brazilec zabrusil Slovenki, Tina pa njegovim besedam ni posvečala preveč pozornosti, rekla mu je samo, če se lahko malce umiri.

V izjavi je Tiago povedal: "To je vrh ledene gore. Nekatere stvari lahko odpustim, a ko vidim, da to ne morem biti jaz ... To ni Tiago." Prav zaradi tega sta se zakonca tudi sprla, Tiagovo razburjenje pa so opazili tudi strokovnjaki šova: "Prvič ga vidimo jeznega. Tina dela napako, saj ga želi ukrotiti in prilagoditi svoji energiji. Tu Tina dela veliko napako."

Tina je v izjavi povedala, kaj jo je tako razburilo, da ga je skušala umiriti. Tiago naj bi namreč Klari rekel ''Lažeš kot j***** playback'', kar pa ji ni bilo všeč. "To ni zveza. Bolj se počutim, kot da bi bila moja učiteljica ali nekaj takšnega."