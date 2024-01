Tiago o svoji slovenski ženi Tini: Malo je nora, hkrati pa je zelo prikupna

V sociološkem eksperimentu Brak na prvu sta Slovenka Tina in Brazilec Tiago prva sklenila ljubezensko zvezo. Takoj sta začutila medsebojno povezanost, ob koncu večera pa sta se mladoporočenca prvič poljubila. Oba imata zelo vesel in dinamičen značaj, kar sta opazila tudi sama. "Zelo sva si podobna, a morda bo ravno to težava," je že prvi večer povedala Tina Tiagu. Po obredu sta se odpravila na medeni teden in naslednji dan ob kavi in čaju skupaj pozdravila prvo skupno jutro. Prav v tem pogovoru pa je Tina izvedela, da je Tiago sveže samski. Najprej je rekel, da je samski en mesec, kasneje se je popravil, da je samski štiri mesece. A Tini to nikakor ni bilo všeč. Ne samo, da se ji je to videlo na obrazu, to mu je tudi kasneje povedala. "Dala ti bom priložnost, čeprav mi nekatere stvari, ki si jih rekel, niso bile všeč."