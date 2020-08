Tiger King se vrača, Baskinova za pojavljanje v seriji zahteva visok znesek

Zanikala pa je tudi zadnje govorice, da se bo v kratkem pojavila tudi v novih epizodah resničnostnega šova I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!, ki spremlja zvezdnike med preživetjem v naravi. ''Sem veganka, v rastlinskem svetu pa ni nič tako ogabnega, kar bi bila primorana pojesti pred kamero, da bi bilo to za gledalce kakorkoli zabavno.''Dodala je še, da ni denarja, ki bi ga ji lahko ponudili, da bi sprejela sodelovanje v šovu, ki je bil pogosto tarča kritik živaloljubcev, saj tekmovalci pogosto uživajo tudi živa bitja in s tem po njenem mnenju izkazujejo nespoštovanje do narave.