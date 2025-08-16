Svetli način
Tik pred Sarajevskim filmskim festivalom izdali napovednik za film Belo se pere na devetdeset

Sarajevo, 16. 08. 2025 09.17 | Posodobljeno pred eno minuto

R. M. , STA
Manj kot dan pred začetkom priznanega Sarajevskega filmskega festivala, ki se je začel v petek, so ustvarjalci filma Belo se pere na devetdeset izdali napovednik za film. Prav na festivalu bodo namreč premierno predvajali težko pričakovani film.

Ustvarjalci težko pričakovanega filma Belo se pere na devetdeset so izdali napovednik za film, ustvarjen po istoimenski knjižni uspešnici Bronje Žakelj. V njem je videti igralko Leo Cok v upodobitvi Bronje, ki se tako kot njena mama spopade z diagnozo raka.

Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh in s skupno več kot 18.500 prodanih izvodov doživel devet ponatisov. Žakelj je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta. Film, ki so ga začeli snemati maja 2024, bodo premierno predvajali na 31. Sarajevskem filmskem festivalu, ki se je začel v petek in ki velja za največji filmski festival v Jugovzhodni Evropi.

V tekmovalnem programu 50 filmov

V tekmi za srca Sarajeva je 50 filmov, ki jih po besedah kreativne direktorice Sarajevskega filmskega festivala Izete Građević druži raziskovanje obstoja znotraj kompleksnih in nestabilnih družbenih okvirov. Steber letošnjih tekmovalnih programov so po njenih besedah žanrsko raznoliki filmi različnih formatov, ki presegajo nacionalne meje, a ostajajo zvesti univerzalnim zgodbam, ki oblikujejo življenja posameznikov.

V tekmi za srca Sarajeva je letos 50 filmov, enega bodo prikazali izven konkurence. Gre za celovečerni dokumentarni film OHO Damjana Kozoleta, ki bo imel v Sarajevu mednarodno premiero. Kozole v filmu raziskuje fenomen avantgardne umetniške skupine OHO.

Sarajevski filmski festival
Sarajevski filmski festival FOTO: Profimedia

V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je skupno devet filmov. Med njimi Fantasy slovenske režiserke Kukle, ki bo imel v Sarajevu regionalno premiero.

Med devetimi celovečernimi filmi sta v tekmi za srca Sarajeva tudi dve slovenski manjšinski koprodukciji: Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić in Veter, govori z mano srbskega režiserja Stefana Đorđevića.

Na festivalu bodo letos prvič podelili tudi nagrado mladinske perspektive Sveta Evrope in Sarajevskega filmskega festivala, ki je vredna 7500 evrov in jo bodo podeljevali prihodnja tri leta filmu, ki se ukvarja z vlogo mladih pri oblikovanju družbe in demokracije, njihovimi izkušnjami in težnjami ter vprašanji, ki jih najbolj zanimajo.

