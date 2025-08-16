Tik pred Sarajevskim filmskim festivalom izdali napovednik za film Belo se pere na devetdeset

Manj kot dan pred začetkom priznanega Sarajevskega filmskega festivala, ki se je začel v petek, so ustvarjalci filma Belo se pere na devetdeset izdali napovednik za film. Prav na festivalu bodo namreč premierno predvajali težko pričakovani film.

Ustvarjalci težko pričakovanega filma Belo se pere na devetdeset so izdali napovednik za film, ustvarjen po istoimenski knjižni uspešnici Bronje Žakelj. V njem je videti igralko Leo Cok v upodobitvi Bronje, ki se tako kot njena mama spopade z diagnozo raka.

Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh in s skupno več kot 18.500 prodanih izvodov doživel devet ponatisov. Žakelj je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta. Film, ki so ga začeli snemati maja 2024, bodo premierno predvajali na 31. Sarajevskem filmskem festivalu, ki se je začel v petek in ki velja za največji filmski festival v Jugovzhodni Evropi.

V tekmovalnem programu 50 filmov

V tekmi za srca Sarajeva je 50 filmov, ki jih po besedah kreativne direktorice Sarajevskega filmskega festivala Izete Građević druži raziskovanje obstoja znotraj kompleksnih in nestabilnih družbenih okvirov. Steber letošnjih tekmovalnih programov so po njenih besedah žanrsko raznoliki filmi različnih formatov, ki presegajo nacionalne meje, a ostajajo zvesti univerzalnim zgodbam, ki oblikujejo življenja posameznikov. V tekmi za srca Sarajeva je letos 50 filmov, enega bodo prikazali izven konkurence. Gre za celovečerni dokumentarni film OHO Damjana Kozoleta, ki bo imel v Sarajevu mednarodno premiero. Kozole v filmu raziskuje fenomen avantgardne umetniške skupine OHO.

